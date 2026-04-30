На Одещині продавали посади у ВСП

Державне бюро розслідувань викрило на Одещині схему продажу посад у Військовій службі правопорядку. Про це у четвер, 30 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, схему працевлаштування до ВСП за хабарі організував начальник одного з відділів державного підприємства у сфері морської охорони. Саме він шукав людей, які хочуть працевлаштуватися до правоохоронного органу у ЗСУ, а його знайомий – керівник одного з підрозділів ВСП – погоджував кандидатів. За працевлаштування ділки вимагали 8 тис. доларів.

ДБР затримало фігурантів під час одержання частини хабаря. Їм оголосили підозри у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Наразі вони перебувають під вартою, але мають право на внесення застави – 1 млн грн. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року поліція затримала шахраїв, які від імені брата Андрія Єрмака, продавали посади в Офісі Президента, який він тоді очолював. За працевлаштування до ОП вони вимагали 100 тис. доларів.