Володимиру Булці призначили 5 років тюрми з конфіскацією всього майна

Верховний Суд виніс остаточне рішення у справі засудженого за хабарництво колишнього судді Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булки.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у четвер, 30 квітня, суд залишив без змін рішення Апеляційної палати ВАКС, призначивши судді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді, прокурора й адвоката на три роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Нагадаємо, Володимира Булку затримали на гарячому у 2018 році під час отримання 5 тис. євро хабаря від голови правління ПАТ «Живиця» Олександра Аниськовця за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство підприємства.

У березні 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив Володимиру Булці 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У липні 2025 року апеляційна палата ВАКС зменшила термін до 5 років ув’язнення. Разом із тим суд скасував арешт ювелірних виробів та монети, що належать колишній дружині засудженого.