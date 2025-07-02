Рішення ВАКС можуть оскаржити упродовж трьох місяців

Апеляційна палата ВАКС зменшила з 6 до 5 років термін ув’язнення судді Господарського суду Івано-Франківської області у відставці Володимиру Булці. Про це повідомили в САП 2 липня.

«Суд апеляційної інстанції частково підтримав позицію сторони захисту та пом’якшив покарання, призначивши йому 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді, прокурора та адвоката на строк три роки з конфіскацією всього майна. Разом із тим суд скасував арешт ювелірних виробів та монети, що належать колишній дружині засудженого», – зазначили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Володимира Булку затримали на гарячому у 2018 році під час отримання 5 тис. євро хабаря

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, у березні 2024 року суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Суддю затримали на гарячому у 2018 році під час отримання 5 тис. євро хабаря від голови правління ПАТ «Живиця» Олександра Аниськовця за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство підприємства.