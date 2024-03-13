У 2018 році Вища рада правосуддя відправила суддю на почесну пенсію з довічним грошовим утриманням

Суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, якого НАБУ ще у 2018 році викрило на хабарі в 5 тисяч євро, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок ухвалили судді ВАКС Маркіян Галабала, Віктор Ногачевський та Віталій Крикливий.

У середу, 13 березня, Володимира Булку взяли під варту, повідомили у Вищому антикорупційному суді. Суд призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді, прокурора та адвоката строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суддя Господарського суду Івано-Франківської області взяв 5 тисяч євро хабара за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство фірми.

«У матеріалах слідства звучить фраза судді, мовляв, що він винесе потрібну ухвалу за умови надання йому 5 пляшок шампанського. Надавач хабаря на одній із наступних зустрічей перепитав: 5 – це в євро чи доларах? Суддя Булка заявив на суді, що сприйняв питання як жарт. Втім, гроші взяв. Їх знайшли у лівій кишені штанів судді під час затримання. Його затримали в більярдному клубі у Івано-Франківську після отримання другої частини хабара у 3 тисячі євро», – зазначили в Центрі протидії корупції.

Додамо, що Володимира Булку викрили на початку серпня 2018 року, а 10 вересня 2018 року він подав заяву про відставку. Вища рада правосуддя відправила його на почесну пенсію з довічним грошовим утриманням. Якщо вирок Вищого антикорупційного суду не буде оскаржений в апеляції протягом 30 днів і набере законної сили, виплати судді будуть припинені.