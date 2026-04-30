Технічні характеристики авто вказують на комплектацію Titanium X, яку салони продають по 3,5-3,6 млн грн

Державне бюро розслідувань 28 квітня уклало договір на купівлю Ford Tourneo Custom у найвищій комплектації вартістю 3,7 млн грн. Поставити авто має єдиний учасник відкритих торгів – ТОВ «ВіДі Юнікомерс». Про це у четвер, 30 квітня, повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на дані в системі Prozorro.

Як йдеться в повідомленні, восьмимісний мінівен Ford Tourneo Custom L2H1 2025 року випуску оснащений 2-літровим дизельним двигуном потужністю 170 кінських сил з автоматичною коробкою передач. В автівці передбачено чимало систем безпеки.

«Автомобіль буде оснащений проміжною подушкою безпеки водія та переднього пасажира, а також завісами безпеки для другого і третього рядів. Серед систем безпеки – попередження зіткнення, відслідковування розмітки і знаків швидкості, допомога утримання в смузі руху, моніторинг “сліпих зон”», – зазначають журналісти.

Крім цього, автівка буде оснащена передніми та задніми датчиками паркування, камерами огляду позаду, а також камерами огляду 360°, круїз-контролем та клімат-контролем.

«У мінівені буде інтелектуальне цифрове дзеркало, оздоблене штучною шкірою регульоване кермо з підігрівом, електропривід та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду, електропривід бокових зсувних дверей з обох боків, багатофункціональний сенсорний екран 13” і акустика Bang & Olufsen на 15 динаміків», – йдеться у матеріалі.

Також у межах закупівлі передбачено додаткове обладнання: відеореєстратор, захисна сітка радіатора, тонування і килимки, а зі спеціалізованого – сигнально-гучномовний пристрій та проблискові маяки. У матеріалі зауважують, що технічні характеристики вказують на комплектацію Titanium X, яку салони продають по 3,5–3,6 млн грн. Ця вартість вказується без додаткового спецобладнання.

Зазначимо, що ТОВ «ВіДі Юнікомерс» зареєстроване у Київській області у 2008 році та входить у групу «ВіДі Груп» Віталія Джуринського.