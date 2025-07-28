Технічні характеристики закупівлі вказують на Toyota Land Cruiser Prado

До 15 жовтня Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України мають поставити шість позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску по 3 млн грн. Про це повідомили у понеділок, 28 липня, журналісти видання «Наші гроші».

Згідно з тендером департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України має намір укласти угоду з ТОВ «Сервісний центр “Діамант”» про закупівлю легкових автомобілів на 17,9 млн грн.

У документі йдеться, що до 15 жовтня Держспецзв’язку має отримати шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску. Кожен автомобіль коштує 3 млн грн. Автомобілі мають оздоблені шкірою кермо та сидіння з підігрівом, різні системи безпеки, круїз-контроль та клімат-контроль. Також в межах закупівлі передбачене додаткове обладнання: металевий захист двигуна, тонування, зимова гума, килимки, набір технічної допомоги, бортовий інструмент і домкрат.

У матеріалі зауважують, що технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Land Cruiser Prado Premium, яку салони продають по 2,8 млн грн без додаткового обладнання.

«Дорожчим конкурентом було ТОВ "Автосаміт Укравто" з такими самими автомобілями. Львівський "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова є офіційним дилером Toyota», - додали у повідомленні.

Зазначимо, що Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України очолює Олександр Потій.

Нагадаємо, 9 липня Національна поліція та СБУ викрили посадовця Київської міської державної адміністрації, який здійснював закупівлі обладнання для пунктів незламності за значно завищеними цінами.