Чиновнику загрожує до п'яти років позбавлення волі

Національна поліція та СБУ викрили посадовця Київської міської державної адміністрації, який здійснював закупівлі обладнання для пунктів незламності за значно завищеними цінами. Правоохоронці з’ясували, що він переплатив за придбання генераторів 4,8 млн грн, повідомили у пресслужбі поліції Києва у середу, 9 липня.

За даними слідства, у 2023 році, коли через російські обстріли в України відбувалися масштабні відключення електроенергії, керівник одного з департаментів КМВА уклав договір з приватною компанію на закупівлю генераторів для пунктів незламності. Втім, вартість закупівлі дизель-генераторів значно завищили.

«Поліцейські з’ясували, що чиновник не здійснив належного моніторингу цін на ринку та не перевірив реальну вартість товару, через що допустив значні збитки бюджету», – повідомили у пресслужбі поліції.

Загальна вартість збитків для бюджету Києва склала 4,8 млн грн.

Правоохоронці повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років.

Зазначимо, імені посадовця у пресслужбі поліції не уточнили.