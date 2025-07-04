Через недбалість командира військова частина отримала шоломи поганої якості

Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби винним у закупівлі неякісних шоломів на суму 36 млн грн. Військовому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 4 липня.

Слідчі встановили, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості.

Через дії прикордонника державний бюджет зазнав збитків на суму 36 млн грн.

Командира визнали винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

У межах цього ж кримінального провадження триває судовий розгляд щодо директора компанії-постачальника, яка надала неякісні шоломи.

Зазначається, що постачальник неякісних шоломів уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Раніше НАБУ та САП викрили нових фігурантів справи про розтрату 27 млн грн на закупівлях деталей для військових літаків. Підозри отримали помічник чинного народного депутата України та власник приватного товариства.