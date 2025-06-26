НАБУ та САП викрили нових фігурантів справи про розтрату 27 млн грн на закупівлях авіазапчастин

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нових фігурантів справи про розтрату 27 млн грн на закупівлях деталей для військових літаків. Підозри отримали помічник чинного народного депутата України та власник приватного товариства. Про це у четвер, 26 червня, повідомили у САП та НАБУ.

За даними слідчих, керівники двох структурних підрозділів Сил логістики ЗСУ забезпечили перемогу двох приватних товариств в тендері на закупівлю шин для військових літаків. При цьому вони намагалися створити вигляд конкурентної боротьби та подавали на розгляд тендерної комісії ще низку підставних підприємств.

«Власник товариства, використовуючи підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію, закуповував авіаційне комплектування у виробників та надалі реалізовував за цінами, завищеними у 2-3 рази. Помічник чинного депутата своєю чергою забезпечував комунікацію між учасниками злочинної змови та сприяв безперешкодній оплаті за укладеними контрактами», – йдеться у повідомленні САП.

Такими діями фігуранти завдали Силам логістики ЗСУ збитків на суму 27,3 млн грн. Помічнику чинного нардепа оголосили підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Дії власника приватного товариства кваліфікували, як розтрату чужого майна, вчинену в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, 20 листопада 2024 року двоє посадовців Командування Сил логістики ЗСУ, яких викрили на переплаті 27,3 млн грн під час закупівлі авіаційного комплектування, отримали підозри у зловживання владою або службовим становищем. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.