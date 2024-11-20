Упродовж 2022-2023 років підозрювані уклали договорів на закупівлю запчастин за безпідставно високими цінами

Двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ викрили на переплаті 27,3 млн грн під час закупівлі авіаційного комплектування. Про це повідомили пресслужби САП та СБУ в середу, 20 листопада.

За матеріалами справи, упродовж 2022-2023 років керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ, уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків. Посадовці закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у двох підконтрольних приватних товариств.

«При цьому для створення вигляду конкурентної боротьби на розгляд тендерної комісії посадовці подали пропозиції не лише цих двох компаній, а й низки підставних. Водночас більш вигідні комерційні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували», – ідеться в повідомленні.

Як встановило слідство, отриманий надприбуток учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм, чим завдали державі збитків на 27,3 млн грн.

Схема розтрати грошей Міністерства оборони на закупівлі авіазапчастин (Візуалізація САП)

Посадовцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.