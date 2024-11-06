Закупівля оголошувалась КНП «Моршинська міська лікарня» у 2021 році

Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома підприємцями під час закупівлі харчування для Моршинської лікарні. За таке порушення ФОП Пельвецький Р. А. та ФОП Пилипенко Р. М вирішили оштрафувати.

АМКУ встановив, що ФОП Пельвецький Р. А. та ФОП Пилипенко Р. М. узгоджували свої дії під час участі у закупівлі послуг щодо забезпечення харчування стаціонарних хворих, які перебувають в КНП «Моршинська міська лікарня». Закупівля оголошувалась КНП «Моршинська міська лікарня» Моршинської міськради у 2021 році, очікуваною вартістю – 2,1 млн грн.

На основі зібраних фактів, АМКУ визнав дії ФОП Пельвецький Р. А. та ФОП Пилипенко Р. М. порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Це призвело до спотворення результатів торгів. Тепер кожен підприємець має сплатити по 68 тис. грн штрафу.

«Згідно з законом України “Про публічні закупівлі”, підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів», – йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету.

За даними YouControl, ФОП Роман Пальвецький зареєстрований у березні 2004 року у Моршині на вул. Івана Франка. Основний вид діяльності – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. ФОП Руслана Пилипенко зареєстрована у квітні 2001 року у селі Баня Лисовицька Стрийського району. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля.