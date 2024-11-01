Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між трьома учасниками із закупівлі труб для «Львівгазу». Йдеться про ТОВ «АВ Метал Груп», ПП Фірму «Берег» і ТОВ «Перша Чернігівська торгова компанія».

АМКУ встановив, що ТОВ «АВ Метал Груп», ПП Фірма «Берег» і ТОВ «Перша Чернігівська торгова компанія» під час підготовки та участі у торгах, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. Це призвело до спотворення результатів торгів. Тендер із закупівлі труб сталевих електрозварних проводило АТ «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» у березні-квітні 2020 року.

За змову АМКУ вирішив оштрафувати ТОВ «АВ Метал Груп», ПП Фірму«Берег» та ТОВ «Перша Чернігівська торгова компанія» на 68 тис. грн кожного.

«Згідно з законом України “Про публічні закупівлі”, підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів», – йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету.

За даними YouControl, ТОВ «АВ Метал Груп» зареєстроване у квітні 2009 року у Дніпрі на вул. Шолом-Алейхема. Керівницею ТОВ є Олена Тульчінська. Основний вид діяльності – оптова торгівля металами та металевими рудами.

ПП Фірма «Берег» зареєстроване у травні 1997 року у Шептицькому (колишній Червоноград). Керівницею підтприємства є Галина Шведа. Основний вид діяльності – оптова торгівля металами та металевими рудами.

ТОВ «Перша Чернігівська торгова компанія» зареєстроване у листопаді 2008 року у Чернігові. Керівником ТОВ є Сергій Дугінець. Основний вид діяльності – оптова торгівля металами та металевими рудами.