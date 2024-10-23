За змову АМКУ вирішив оштрафувати підприємства на 272 тис. грн кожного

Антимонопольний комітет викрив змову двох підприємств під час участі у чотирьох тендерах з ремонту доріг у Львівській області. Йдеться про ТОВ «БК «Еталон Арт» та ТОВ «Науково-виробничий центр «Інженерна екологія».

АМКУ встановив, що ТОВ «БК «Еталон Арт» та ТОВ «Науково-виробничий центр «Інженерна екологія» змовлялися під час участі в чотирьох закупівлях з ремонту доріг у Львівській області в 2020 році, загальною очікуваною вартістю понад 1,8 млн грн.

Антимонопольний комітет довів, що ТОВ «БК «Еталон Арт» та ТОВ «Науково-виробничий центр «Інженерна екологія» під час підготовки та участі у торгах, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. Це призвело до спотворення результатів торгів.

За змову АМКУ вирішив оштрафувати ТОВ «БК «Еталон Арт» та ТОВ «Науково-виробничий центр «Інженерна екологія» на 272 тис. грн кожного.

За даними YouControl, ТОВ «БК «Еталон Арт» зареєстроване 28 липня 2020 року у Львові на вул. Трильовського. Керівником підприємства є Ярослав Северенчук. Основний вид діяльності – інші спеціалізовані будівельні роботи.

ТОВ «Науково-виробничий центр «Інженерна екологія» зареєстроване у грудні 1990 року у Львові на вул. Горбачевського. Керівником є Володимир Мороз. Основний вид діяльності – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.