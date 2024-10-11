Закупівлю «Стрийський парк» оголошував у травні 2021 року

Антимонопольний комітет у четвер, 10 жовтня, оштрафував двох підприємців за виявлену раніше NGL.media змову на тендері. Йдеться про ТОВ «Арт-Львів» та ФОП Гречух І.О, які узгоджували свої дії під час закупівлі робіт з ремонту теплиці на території Стрийського парку. Про це повідомляє NGL.media.

Ще у червні 2021 року NGL.media повідомляли, що у тендерних пропозиціях для адміністрації «Стрийського парку» приватний підприємець Ігор Гречух і компанія «Арт-Львів» вказали однаковий контактний телефон, який насправді належав Ігору Гречуху. Формально тендер виграв Гречух, запропонувавши нижчу ціну, але він відмовився укладати угоду, тому адміністрація парку підписала дорожчий договір з «Арт-Львів». Тоді обидва учасники запевняли NGL.media, що вони жодним чином між собою не пов’язані, а однаковий номер телефону потрапив у їхні тендерні пропозиції випадково. За сприяння колег з Центру Протидії Корупції за виявленими фактами журналісти подали скаргу до АМКУ.

Як йдеться в повідомленні АМКУ, закупівлю «Стрийський парк» оголошував у травні 2021 року. Її вартість становила 690 тис. грн. За вчинені порушення АМКУ оштрафував ФОП Гречух І.О. та ТОВ «Арт-Львів» на 68 тис. грн кожного.

«Згідно з законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі в аукціонах є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів» , – йдеться в повідомленні АМКУ.

За даними YouControl, ТОВ «Арт-Львів» зареєстроване у лютому 2021 року на вул. Тараса Шевченка у Львові. Керівником є Олег Максим. Основний вид діяльності – організація будівництва будівель. ФОП Гречух І.О. зареєстрований у на вул. Володимра Великого у Львові. Основний вид діяльності – монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.