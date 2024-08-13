«Стрийтеплоенерго» віддало підряд ТОВ «ГалІО» на майже 484 тис. грн

Комунальне підприємство Стрийської міської ради «Стрийтеплоенерго» 31 липня підписало договір з львівським ТОВ «ГалІО» на придбання витратних матеріалів. Вартість угоди становить майже 484 тис. грн. Сайт NGL.media у вівторок, 13 серпня, повідомив, що за два тижні до підписання угоди компанію «ГалІО» визнали винною у тендерній змові під час закупівель «Львіводоканалу».

«Стрийтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю витратних матеріалів 11 липня. Підприємство планувало придбати кульові крани, клапани, осадові та сітчасті фільтри тощо. Переможцем та єдиним учасником торгів стало ТОВ «ГалІО», яке надало датовану 16 липням довідку, що компанію не притягували до відповідальності за змови на торгах. Документ є неактуальним, оскільки АМКУ оштрафував на 68 тис. грн ТОВ «ГалІО» за змову на тендері від «Львівводоканалу» у 2019 році. Крім цього, компанії на три роки заборонили брати участь в бюджетних закупівлях.

Представниця «Стрийтеплоенерго» Любов Бойко не пояснила NGL.media, чому підприємство уклало договір з ТОВ «ГалІО» через два тижні після рішення АМКУ. Журналісти додають, що також знайшли у кошторисі переплату за вісім найменувань кульових кранів: їх придбають за 371,3 тис. грн, хоча у виробника вони коштують 246,9 тис. грн.

Згідно з аналітичною системою YouControl, ТОВ «ГалІО» працює з 2007 року й зареєстроване у Львові. Основним видом діяльності є монтаж водопроводів, систем опалення та кондиціонування. Керівником компанії є Олег Чернецький, а власниками Галина та Андрій Чернецькі. NGL.media зазначає, що батько Андрія Чернецького Степан Чернецький очолював дільниці цеху КП «Львівтеплоенерго» – найбільшого бюджетного замовника послуг ТОВ «ГалІО». З 2016 року «Львівтеплоенерго» уклало з «ГалІО» 47 договорів на майже 49,4 млн грн. Останній підряд на айже 370 тис. грн компанія отримала вже після штрафу за змову на торгах.