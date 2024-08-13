Господарський суд Львівської області визнав недійсним договір про будівництво штучного озера в Малехові. Під час торгів компанія, що виграла аукціон, змовилась із іншим підрядником та отримала штраф від Антимонопольного комітету.

Як вказано в матеріалах справи, у 2019 році комунальне підприємство «Малехівський сокіл» оголосило тендер на будівництво штучної водойми в Малехові вартістю 13,6 млн грн. Участь у тендері взяли шість компаній, переможцем обрали ТзОВ «Будівельно-монтажна компанія “Містобуд”», що запропонувало виконати роботи за 8,89 млн грн. 28 листопада комунальне підприємство уклало з підрядником договір про виконання робіт, які мали завершитись до кінця 2023 року. При цьому, роботи мав профінансувати частково інвестор, а частково місцевий бюджет.

У 2021 році Західне міжобласне ТВ АМКУ викрило змову на цих та ще 14 торгах між ТОВ «БМК “Містобуд”» та ТОВ «НВП “Шляхбуд”». Зокрема під час підготовки до торгів компанії узгоджували дії між собою. За результатами перевірки, АМКУ оштрафував обидві компанії на понад 1 млн грн кожну. Компанія «БМК “Містобуд”» безуспішно оскаржувала це рішення АМКУ в суді.

Через це прокуратура звернулась в суд в інтересах Львівської міськради, яка після приєднання Малехова до ОТГ стала правонаступницею майна. При цьому, за договором жодні роботи так і не проводили через відсутність фінансування.

Зважаючи на обставини справи, суддя Господарського суду Наталія Березяк позов міськради задовольнила і визнала недійсним договір, укладений між КП «Малехівський сокіл» ТзОВ «БМК “Містобуд”» про будівництво штучної водойми. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними YouControl, ТОВ «БМК «Містобуд» зареєстроване у грудні 2017 року у Києві. Керівником підприємства є мешканець Рівного Ігор Трошин. Компанія займається будівництвом.