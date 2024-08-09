Антимонопольний комітет викрив змову двох підприємств під час участі у тендерах із закупівель послуг з утилізації сміття та чищення каналізаційних колекторів у Львові. Йдеться про ТОВ «Спецавтотранс-Львів» та ТОВ «Кім Логістик».

АМКУ встановив, що ТОВ «Спецавтотранс-Львів» та ТОВ «Кім Логістик» змовлялися під час їхньої спільної участі у п’ятьох закупівлях послуг з утилізації сміття та чищення каналізаційних колекторів у Львові. Торги проводили: Львівська обласна клінічна лікарня у лютому 2020 року, Франківська районна адміністрація Львівської міської ради в липні 2020 року та Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи в лютому-березні 2020 року і в травні 2021 року.

Антимонопольний комітет довів, що ТОВ «Спецавтотранс-Львів» та ТОВ «Кім Логістик» під час підготовки та участі у торгах, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. Це призвело до спотворення результатів торгів.

За змову АМКУ вирішив оштрафувати ТОВ «Спецавтотранс-Львів» та ТОВ «Кім Логістик» на 340 тис. грн кожне.

За даними YouControl, ТОВ «Спецавтотранс-Львів» зареєстроване у липні 1998 року у Винниках на вул. Галицькій. Керівником підприємства є Остап Годунько. Основний вид діяльності – збирання безпечних відходів.

ТОВ «Кім Логістик» зареєстроване у грудні 2019 року у Львові на вул. В’ячеслава Чорновола. Крівником є Ігор Курило. Основний вид діяльності – оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.