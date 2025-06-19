У кошторисі на будівництво укриття деякі ціни завищені у 18 разів

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» 9 червня уклав договір із ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс» на будівництво укриття на 57,95 млн грн. Договір оприлюднений в системі електронних торгів Prozorro.

Як повідомляв ZAXID.NET, перший договір на будівництво нового укриття ліцей та ТОВ «ІК «Укрбудсервіс» уклали наприкінці грудня 2024 року. Тоді ціна договору становила 41 млн грн. Нещодавно – в квітні 2025 року – договір розірвали, заплативши підряднику 3,25 млн грн. Розірвання угоди аргументували необхідністю коригування проєктно-кошторисної документації.

На новий тендер прийшла одна компанія – те ж ТОВ «ІК «Укрбудсервіс» – вона і стала переможцем. Таким чином, фірма може отримати загалом 60 млн грн за роботи замість 41 млн грн.

Журналісти сайту «Наші гроші» проаналізували кошторис нового будівництва і виявили там завищення цін на деякі позиції у 10, а то й 18 разів. Наприклад, кондиціонери Ardesto ARD-E18-R32 в кошторисі коштують по 367,6 тис. грн за штуку. Водночас за даними сервісу порівняння цін Hotline, у магазинах один такий кондиціонер коштує від 17 до 23 тис. грн, тобто в середньому у 18 разів дешевше.

Декоративну штукатурку Dops Art spray в кошторисі прописали по 282 грн/кг. У магазинах вона коштує від 16 до 30 грн за кілограм, що в середньому у 10 разів дешевше.

Гарячекатану арматурну сталь А-ІІІ періодичного профілю діаметром 16-18 мм вписали в кошторис по 46,5 тис. грн за тонну (з ПДВ). Виробники пропонують цей матеріал за цінами від 33,1 до 34,1 тис. грн за тонну. Також є завищення цін на бетон, епоксидно-діанову смолу тощо.

Додамо, що проєкт будівництва укриття у львівському військовому ліцеї фінансується в межах реалізації ініціативи Ukraine Facility відповідно до Рамкової угоди між Україною та Євросоюзом.

Додамо, що нещодавно ТОВ «ІК «Укрбудсервіс» отримало ще низку підрядів від комунальних закладів Львівської обласної ради, де також ідеться про ймовірне завищення цін. Наприклад, щонайменше на 15% можуть бути завищені ціни на окремі матеріали на ремонт кабінету МРТ за понад 21 млн грн в лікарні на вул. Чернігівській.

ТОВ ІК «Укрбудсервіс», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у квітні 2016 року. Директоркою фірми є Наталія Петричко, а власниками – її донька Марта Довгань (Петричко) та Остап Мотько. До серпня 2023 року Марта Довгань була єдиною власницею компанії, відтак 50% частки компанії стали належати Остапові Мотьку.

Останній є сином Юрія Мотька, бізнес-партнера колишнього депутата Брюховицької селищної ради від ВО «Свобода» Андрія Дроздовського. Юрій Мотько і Андрій Дроздовський у 2021 році згадувалися в публікації про незаконне будівництво багатоповерхівки в Брюховичах. У 2014 році бізнес-партнери отримали 6 млн грн від ЄС на рекультивацію території гірничо-хімічного підприємства «Сірка».

Як писав ZAXID.NET, 29-річна Марта Довгань (Петричко) – економістка за освітою і працювала танцівницею шоу-балету «ID», що співпрацює зі співачкою Іриною Федишин. Згодом, під час декретної відпустки, вона торгувала одягом у Telegram-каналі. Водночас на сторінці Марти Довгань в Instagram зазначено, що вона працює в SMM.

Лише за 2024-2025 роки фірма виграла тендерів від закладів і підприємств Львівської обласної ради на майже 100 млн грн.