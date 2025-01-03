За минулі кілька років в ремонти і будівництво на території ліцею вклали десятки мільйонів гривень

26 грудня 2024 року комунальний заклад Львівської облради «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» уклав договір вартістю 41 млн грн на будівництво нового укриття із ТОВ Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс». Договір оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

Ідеться про повністю нове будівництво укриття на вул. Пасічній, 68 у Львові, що має бути завершене до кінця 2025 року. Згідно з технічною специфікацією та відомістю підсумкових ресурсів, що додається до договору, в укритті будуть:

ліфт;

підйомник для людей з інвалідністю;

туалети;

душові;

двоярусні ліжка;

відеоспостереження;

системи оповіщення;

насос для води;

резервне живлення;

електрична плита;

тощо.

Підрядник має облаштувати каналізацію та водопостачання, електромережі, вентиляції, пофарбувати стіни, покласти підлогу, встановити двері, зокрема протипожежні тощо.

Додамо, що у відомості ресурсів деякі вказані ціни є вищими за середні по ринку. Наприклад, середня ціна арматури за підсумками листопада 2024 року становила 36,1 тис. грн (даних за грудень наразі немає), а в кошторисі ТОВ ІК «Укрбудсервіс» тонна арматури коштує 42-47 тис. грн.

Що відомо про підрядника

ТОВ ІК «Укрбудсервіс», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у квітні 2016 року. Директоркою фірми є Наталія Петричко, а власниками – її донька Марта Довгань (Петричко) та Остап Мотько. До серпня 2023 року Марта Довгань була єдиною власницею компанії, відтак 50% частки компанії стали належати Остапові Мотьку.

Останній є сином Юрія Мотька, бізнес-партнера колишнього депутата Брюховицької селищної ради від ВО «Свобода» Андрія Дроздовського. Юрій Мотько і Андрій Дроздовський у 2021 році згадувалися в публікації про незаконне будівництво багатоповерхівки в Брюховичах. У 2014 році бізнес-партнери отримали 6 млн грн від ЄС на рекультивацію території гірничо-хімічного підприємства «Сірка».

Як писав ZAXID.NET, 29-річна Марта Довгань (Петричко) – економістка за освітою і працювала танцівницею шоу-балету «ID», що співпрацює зі співачкою Іриною Федишин. Згодом, під час декретної відпустки, вона торгувала одягом у Telegram-каналі. Водночас на сторінці Марти Довгань в Instagram зазначено, що вона працює в SMM.

ТОВ ІК «Укрбудсервіс» бере участь у державних закупівлях із 2017 року і за цей час отримала договорів на понад 500 млн грн. У порівнянні з 2022-2023 роками у 2024 році суттєво зросли суми укладених фірмою договорів підряду: ідеться про будівництво каналізації в «Домівці врятованих тварин» за понад 8 млн грн, реконструкцію каналізації в центрі Рудок за 21,4 млн грн і реконструкцію водопроводу в Східниці за 32 млн грн. Проте останній договір минулого року – на 40,999 млн грн – найбільший в історії фірми.

Основна робота фірми – прокладання водопроводів та каналізації. Також вона перемагала у тендерах на ліквідацію аварійних наслідків затоплення у Судовій Вишні та Східниці, виконувала протиаварійні роботи в житлових будинках і ремонтувала львівські парки – Личаківський, «Залізна вода», «Високий замок», парк імені Івана Виговського.

Додамо, що підряд на ремонт парку «Личаківський» ТОВ ІК «Укрбудсервіс» отримало в 2020 році. Та упродовж чотирьох років сторони постійно продовжували дію договору через незавершені роботи. Востаннє дію договору продовжили 30 грудня 2024 року.

ТОВ ІК «Укрбудсервіс» – єдина компанія Марти Довгань і Остапа Мотька. А 59-річна Наталія Петричко володіє 20% ПП «Твідс», що виробляє дерев’яну тару, також вона була учасницею ТОВ «Карпати», ПП «Тартак-4» і директоркою ТОВ Фірма «Інтерзахід». Останні три припинили роботу.