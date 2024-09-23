Відстуність каналізації в притулку сильно впливала на його роботу та епідеміологічну ситуацію, особливо - влітку

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» у вересні підписав угоду з ТОВ Інвестиційна компанія «Укрбудсервіс» на реконструкцію системи водопостачання і водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП «Знесіння». За адресою центру на вул. Довбуша, 24 розташована «Домівка врятованих тварин».

Ціна договору, опублікованого в системі електронних торгів Prozorro, – 8,438 млн грн. Роботи підрядник має завершити в другому кварталі 2025 року. Ідеться про земляні роботи, прокладання труб і укладання асфальту після облаштування каналізації. Цьогоріч з бюджету Львова на роботи виділять 3,39 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, керівник «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський неодноразово нарікав на відсутність каналізації в притулку, що ускладнює його роботу. Торік у грудні міська рада Львова оголосила тендер на її облаштування. Переможцем стала ТОВ ІК «Укрбудсервіс». Ціна договору, укладеного між сторонами 12 грудня 2023 року, становила 8,397 млн грн.

Та вже 28 грудня РЛП «Знесіння» і ТОВ ІК «Укрбудсервіс» розірвали угоду за згодою сторін. Перед цим робоча група ЛОВА з моніторингу за використанням бюджетних коштів рекомендувала переглянути доцільність витрати 8 млн грн на каналізацію в «Домівці врятованих тварин» – мовляв, це не першочергові видатки.

Що відомо про підрядника

ТОВ ІК «Укрбудсервіс», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у квітні 2016 року. Директоркою фірми є Наталія Петричко, а власниками – її донька Марта Довгань (Петричко) та Остап Мотько.

До серпня 2023 року Марта Довгань була єдиною власницею компанії. Як писав ZAXID.NET, Марта Довгань (Петричко) – економістка за освітою і працювала танцівницею шоу-балету «ID», що співпрацює зі співачкою Іриною Федишин.

ТОВ ІК «Укрбудсервіс» бере участь у державних закупівлях із 2017 року і за цей час отримала договорів на понад 460 млн грн. Цьогоріч тендери – єдине джерело доходів фірми. До того ж, у порівнянні з 2022-2023 роками суттєво зросли їхні суми: після договору з парком «Знесіння» ТОВ ІК «Укрбудсервіс» уклало договір на реконструкцію каналізації в центрі Рудок за 21,4 млн грн і на реконструкцію водопроводу в Східниці на 32 млн грн.

Основна робота фірми – прокладання водопроводів та каналізації. Також вона перемагала у тендерах на ліквідацію аварійних наслідків затоплення у Судовій Вишні та Східниці, виконувала протиаварійні роботи в житлових будинках і ремонтувала львівські парки – Личаківський, «Залізна вода», «Високий замок», парк імені Івана Виговського.

Це єдина компанія Марти Довгань і Остапа Мотька. А 59-річна Наталія Петричко володіє 20% ПП «Твідс», що виробляє дерев’яну тару, також вона була учасницею ТОВ «Карпати», ПП «Тартак-4» і директоркою ТОВ Фірма «Інтерзахід». Останні три припинили роботу.