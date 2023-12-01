У "Домівці" живуть 800 свійських та екзотичних диких тварин і птахів

У п’ятницю, 1 грудня, відбулося чергове засідання робочої групи Львівської обласної військової адміністрації з моніторингу за використанням бюджетних коштів. За його підсумками, робоча група рекомендує Львівській міській раді на найближчому засіданні сесії переглянути доцільність виділення коштів на каналізування «Домівки врятованих тварин» у ландшафтному регіональному парку «Знесіння» відповідно до розпорядження голови ЛОВА Максима Козицького про обмеження непершочергових видатків місцевих бюджетів.

У листопаді 2023 року ландшафтний регіональний парк «Знесіння» оголосив тендер на 8,5 млн грн на облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП «Знесіння». На думку робочої групи ЛОВА, каналізування притулку для тварин в умовах воєнного часу є недоцільним.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який був на засіданні, пояснив, що в зоовідділі парку – в «Домівці врятованих тварин» – живуть понад 800 врятованих з усієї України тварин, що потребують належного утримання. Зокрема, відсутність каналізації може впливати на епідеміологічну ситуацію в «Домівці».

Цьогоріч на першочергові роботи з каналізування, за словами Андрія Москаленко, планують витратити 2 млн грн, що є в міському бюджеті. Подальші роботи наступного року планують виконувати за наявності коштів, а також за допомогою благодійників.

Таке пояснення Андрія Москаленка не влаштувало робочу групу і перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик запропонував, аби цю заплановану закупівлю ще раз переглянула сесія ЛМР.

Додамо, що тендер на закупівлю робіт з каналізування «Домівки» має відбутися у понеділок, 4 грудня.

«Відсутність каналізації зумовлює сезонні неприємні запахи, регулярні скарги сусідів та додаткові витрати на прибирання. Без каналізації ми не можемо нормально існувати та дотримуватися всіх санітарно-гігієнічних норм», – говорить керівник «Домівки» Орест Залипський.

За його словами, упродовж року керівництво РЛП «Знесіння» працювало над проектом каналізування частини парку, на території якої розташований притулок. Проект каналізування вже виготовлений та погоджений відповідними службами, а депутати міськради підтримали його фінансування.

Чи має право ЛОВА заборонити ЛМР витратити гроші на тварин?

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення обласних військових адміністрацій. Закон «Про правовий режим воєнного стану» дозволяє начальнику ОВА розпоряджатися бюджетними коштами. Зокрема, військові адміністрації можуть вносити зміни до рішень про місцеві бюджети.

Водночас робоча група з моніторингу використання бюджетних коштів створена у ЛОВА лише після низки пікетів львівських активістів, що почалися з одиночного протесту проти некритичних витрат львів’янина Станіслава Літинського.

Святослав Літинський порахував, що Львівська обласна військова адміністрація у 2022 році витратила на допомогу військовим частинам лише 26 млн грн (0,37% обласного бюджету), а у 2023 році планує витратити 96 млн грн (1,37% обласного бюджету). Більшість коштів, що надійшли в бюджет з військового податку, за словами активіста, обласна військова адміністрація витрачала на цивільні програми. Тепер робоча група ЛОВА щотижня переглядає заплановані закупівлі місцевих бюджетів і скасовує частину з них, навіть ті, що стосуються ремонтів у закладах дошкільної освіти.