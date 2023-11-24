У Дрогобицькому районі Львівщини підтвердили другий випадок сказу у домашніх котів. У селі Попелі біля Борислава кішка покусала двох людей та потім померла. Раніше схожий випадок трапився у Дрогобичі. Через виявлення сказу у населених пунктах запровадили карантин.

Як вказано у повідомленні Дрогобицької РВА за 24 листопада, у селі Попелі Бориславської громади та у 5-кілометровій зоні запровадили двомісячний карантин через виявлення сказу в домашньої кішки. Встановлено, що кішка віком чотири роки покусала свою господиню та її сина, після чого 16 листопада померла. 21 листопада було підтверджено, що тварина була хвора на сказ.

Профільні служби вживають передбачені заходи із запобігання поширювання захворюванню. Карантинні обмеження діятимуть впродовж двох місяців – до 22 січня 2024 року включно за умови відсутності нових випадків захворювання.

Нагадаємо, що нещодавно ZAXID.NET повідомляв про ще один підтверджений випадок сказу в домашнього кота. У Дрогобичі скажений кіт покусав свого власника та після цього помер. У місті також запровадили двомісячний карантин.