У ЛОКЛ створять ще одну університетську лікарню

Комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» наприкінці квітня уклало угоду на реконструкцію однієї з будівель Львівської обласної клінічної лікарні на вул. Чернігівській для облаштування кабінету МРТ за 21,4 млн грн. Роботи виконуватиме ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс».

Журналісти NGL.media проаналізували кошторис і виявили завищення вартості проєкту щонайменше на 15% – ціни на деякі позиції завищені удвічі і більше.

Наприклад, за керамічну плитку для внутрішнього облицювання стін Golden Tile Doha light gray (57G051) розміром 30x60 см замовник платитиме по 1078,4 грн/м2, хоча її ринкова ціна 399,03 грн/м2. А за кожен пульт дистанційного керування YR-HRS01 замовник платитиме по 8850 грн, хоча ціна одиниці становить 1760 грн.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці грудня ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс» отримала підряд на будівництво укриття від КП ЛОР «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» вартістю 41 млн грн.

Після публікації в медіа Держаудитслужба почала моніторинг тієї закупівлі, а в квітні 2025 року сторони розірвали договір. Причина – потреба відгоригувати проєктно-кошторисну документацію. Підряднику заплатили трохи більше 3 млн грн.

Додамо, щісля укладення договору з Львівською обласною клінічною лікарнею ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс» уклала 16 травня договір з КНП ЛОР «Клінічний центр дитячої медицини» на 19 млн грн.

ТОВ ІК «Укрбудсервіс», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у квітні 2016 року. Директоркою фірми є Наталія Петричко, а власниками – її донька Марта Довгань (Петричко) та Остап Мотько. До серпня 2023 року Марта Довгань була єдиною власницею компанії, відтак 50% частки компанії стали належати Остапові Мотьку.

Останній є сином Юрія Мотька, бізнес-партнера колишнього депутата Брюховицької селищної ради від ВО «Свобода» Андрія Дроздовського. Юрій Мотько і Андрій Дроздовський у 2021 році згадувалися в публікації про незаконне будівництво багатоповерхівки в Брюховичах. У 2014 році бізнес-партнери отримали 6 млн грн від ЄС на рекультивацію території гірничо-хімічного підприємства «Сірка».

Як писав ZAXID.NET, 29-річна Марта Довгань (Петричко) – економістка за освітою і працювала танцівницею шоу-балету «ID», що співпрацює зі співачкою Іриною Федишин. Згодом, під час декретної відпустки, вона торгувала одягом у Telegram-каналі. Водночас на сторінці Марти Довгань в Instagram зазначено, що вона працює в SMM.