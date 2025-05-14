Так школа виглядала у 2023 році, коли в неї ще не вирішили влити 225 млн грн

Наприкінці квітня сільський голова Солонки Богдан Дубневич підписав договір на 72 млн грн із львівською корпорацією «Карпатбуд», що належить Юрію Карвацькому. Ідеться про додаткові роботи з розбудови солонківського ліцею імені героя України Миколи Паньківа.

У договорі, що оприлюднений на сторінці торгів в системі електронних закупівель Prozorro, зазначено, що 72 млн грн Солонківська сільрада заплатить зі свого бюджету.

Окрім здорожчання, перенесено також термін завершення робіт – договір чинний до кінця 2026 року. Раніше планувалося завершити розбудову школи до кінця 2025 року.

В додатках до договору йдеться про фінансування на зовнішні мережі, в кошторисі згадуються витрати на арматуру, двері й вікна, жалюзі, акумулятори, утеплення фасаду, огорожа даху тощо. Також в кошторис закладена бруківка і великий годинник.

Як повідомляв ZAXID.NET, голова Солонківської сільради Богдан Дубневич і власник корпорації «Карпатбуд» Юрій Карвацький влітку 2024 року підписали договір про розбудову школи вартістю 152 млн грн. З бюджету ОТГ на роботи мали виділити 31 млн грн, решта фінансування – від європейських партнерів. Тепер сільрада витратить з власного бюджету загалом понад 100 млн грн.

Повна назва робіт така – «Додаткові роботи з реконструкції з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул. Людкевича, 2 в селі Солонка». Раніше під приводом розміщення переселенців Солонківська сільрада витратили майже 7 млн грн на ремонт народного дому в селі Товщів. Що тоді купили і кому віддали гроші, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Коринфські капітелі і босажі для ВПО. Як громади Львівщини витрачають гроші на реконструкції будівель для переселенців».

Корпорація «Карпатбуд» заснована Юрієм Карвацьким 26 років тому. Це лише одна з будівельних фірм заслуженого будівельника України. Фірма будує низку житлових будинків у Львові, а також по одному в Сокільниках і в Солонці.

У 2018 році БК «Карпатбуд» виграла тендер на будівництво гуртожитку для Львівського університету. Тоді журналісти з’ясували, що під час торгів між конкурентами була змова. Зараз тодішній «конкурент» Юрія Карвацького на торгах Остап Шипайло є народним депутатом від партії «Слуга народу».