На початку повномасштабного вторгнення Львівщина прийняла десятки тисяч людей, які рятувалися від російських бомб і ракет. Згодом частина вимушених переселенців переїхала в інші регіони або за кордон, ще частина – влаштувала своє життя самостійно. Проте залишилися й ті, хто зупинився на Львівщині і не мав змоги забезпечити себе житлом. Для них у Львові та в різних громадах області за три роки реконструювали низку гуртожитків та інших будівель. В одному з гуртожитків навіть облаштували окремі квартири.

Такі реконструкції тривають і зараз. На жаль, у них не обходиться без зловживань, адже для декого, особливо для людей, наближених до влади, – це нагода добре заробити. Наприклад, за даними правоохоронців, у січні на привласненні грошей під час реконструкції гуртожитку для переселенців в Сокалі викрили директора місцевої будівельної фірми.

ZAXID.NET проаналізував низку закупівель, проведених громадами Львівщини у 2022-24 роках для потреб розміщення переселенців та створення належних умов для них. Розповідаємо про кілька найцікавіших з них на наш погляд.

Коринфські капітелі та балетні станки

У вересні 2024 року Підберізцівська сільська рада підписала із ТОВ «Неотехпостач» договір про реконструкцію громадського будинку для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Ціна договору – 18 млн грн. Торги відбулися в системі електронних закупівель Prozorro, фірма була єдиним учасником.

Ідеться про народний дім в Підберізцях, де до кінця травня 2025 року мають повністю відремонтувати підлоги, стіни і стелю, а також – фасад. Ще хочуть замінити електропроводку, каналізаційні мережі, водопровід, освітлення, встановити пожежну сигналізацію, нову сантехніку тощо. Ще з корисного – підйомник для маломобільних груп та інклюзивна вбиральня.

Також в будівлі хочуть встановити теплу підлогу, кондиціонери, поставити нові двері, зокрема – прихованого монтажу, що коштують дорожче за звичайні. Звісно, не оминули в документах і потребу в нових шторах.

Хоча в оголошенні тендеру ідеться про розміщення переселенців, у технічній специфікації, оприлюдненій на сторінці торгів, про це інформації немає. Натомість ідеться про реконструкцію народного дому та його оздоблення. Зокрема, про таке:

нову сцену;

балетні станки і дзеркала;

прожектори, проєктори, колонки;

нові крісла в залу;

стіл для переговорів, офісні крісла тощо.

Оголошення про тендер, в якому згадується про розміщення переселенців

Також проєкт передбачає озеленення і благоустрій території бруківкою, садовими лавками і кількома кленами.

Як писав ZAXID.NET, народний дім в Підберізцях є зразком українського модерну в архітектурі. Ремонт тут вже робили кілька років тому. Зокрема, замінили частину вікон і двері на металопластикові (тепер вікна мінятимуть знову) і відремонтували систему опалення (тепер куплять нові радіатори). А в 2021 році під час утеплення фасаду пошкодили унікальну оздобу народного дому.

Цього разу фасад теж утеплять по-новому. Та ж фірма, що і в 2021 році, – «Неотехпостач». Проте про оздоблення цього разу подбали, щоправда, не про історичне, а про «античне».

У кошторисі робіт на сторінці тендеру ідеться про декор фасаду народного дому в Підберізцях пінопластовими бссажами (також цей елемент декору називають руст). А ще після ремонту в будівлі будуть коринфські капітелі, що увінчають колони.

Елемент декору для оздоблення фасадів - коринфська капітель

До речі, про кошторис. Босажі підрядник купить по 154 грн за штуку, коли декор такого ж розміру можна купити вроздріб за 93 грн за штуку, а то й дешевше.

Ціни на матеріали в кошторисі виглядають завищеними. Наприклад, протипожежні утеплені і неутеплені двері для народного дому пропонують купувати за цінами від 13,5 до 22 тис. грн за м2, коли на ринку середня ціна становить до 10-12 тис. грн за м2. Двері з МДФ з добірною планкою планують купувати майже по 16 тис. грн за метр, тоді як в профільних магазинах середня ціна становить 8-10 тис. грн за полотно.

Також у півтора-два рази більші за ринкові ціни на екструдований пінополістирол для утеплення фасаду і завищені ціни на радіатори. Нагадаємо, кілька років тому фасад і опалення вже доводили до ладу.

На устаткування, згідно з кошторисом, витратять майже 1,6 млн грн. Окрім балетних станків і дзеркал, планується купити шафу-купе за 130 тис. грн, шафи для документів по 18 тис. грн, два стола для нарад по 29 тис. грн і 16 офісних крісел по 6,5 тис. грн. Крісла в актовому залі в народному домі замінять за 2,5 тис. грн за штуку. І ще багато-багато іншого.

За таку клопітку роботу з кількамільйонною вартістю підрядник, згідно з кошторисом, має отримати прибуток у 428 тис. грн.

Народний дім в Підберізцях у червні 2024 року (фото Facebook)

До речі, про підрядника. У 2011 році ТОВ «Неотехпостач», основним видом діяльності якого зараз є торгівля автозапчастинами, заснували Роман Зубик і Юрій Міськів. Останній був бізнес-партнером скандального Ігоря Гринкевича упродовж багатьох років, зокрема, у ТОВ «Будівельна компанія «Верховина».

У 2021 році, за даними сервісу YouControl, єдиним власником фірми вже був Ігор Чабан, який з 2015 року значився її керівником. Ігор Чабан також є власником будівельних компаній «Синевир-Нова», що зареєстрована в Ужгороді, та «Синевир-Оптима» у Львові.

Упродовж 2016-2018 років фірма «Неотехпостач» отримала три дрібних підряди від різних сільських рад. А з 2018 року вона вигравала тендери лише від Підберізцівської сільради. Вони стосувалися переважно благоустрою і дрібних ремонтів, а суми договорів становили від 25 тис. грн до 250 тис. грн, подекуди – в межах 1-1,5 млн грн.

У травні 2021 року Підберізцівська сільрада віддала ТОВ «Неотехпостач» підряд на ремонт благоустрою вартістю 3,57 млн грн, у листопаді 2022 року – на 4,3 млн грн, у 2023 році – на 3,9 млн грн, а торік – одразу на 18 млн грн.

Не закінчена картина

Наприкінці 2023 року у селі Підгірне Підберізцівської громади розпочався ремонт частини будівлі, що колись належала Інституту сільського господарства Національної академії аграрних наук. Тут на другому поверсі до кінця 2024 мали організувати простір для розміщення переселенців. На відповідному тендері перемогло ТОВ «Синевир-Оптима», що перед вторгненням Росії ремонтувало в цій будівлі кабінети для розміщення органів місцевого самоврядування.

Оголошення тендеру на ремонт будівлі в селі Підгірне зі згадкою про ВПО

ТОВ «Синевир-Оптима» – це ще одна фірма Ігоря Чабана, який також є власником ТОВ «Неотехпостач». Нову фірму він заснував 13 березня 2020 року, а вже 24 березня вона підписала договір з Підберізцівською сільрадою на майже 1,5 млн грн на капітальний ремонт дороги в селі Тарасівка.

Ціна підряду на роботи для розміщення ВПО в селі Підгірне – лише 3,9 млн грн. На перший погляд, у ньому немає нічого унікального. Тут ідеться про санвузли, аж 19 офісних крісел, системи пожежної сигналізації, кондиціонери і подібні «дрібниці».

Та деякі елементи розділу «устаткування» мають особливі відсилки до домашнього затишку. Наприклад, дві меблеві стінки довжиною 7 і 6 метрів та загальною ціною 363 тис. грн. А ще – римські штори на чотири вікна за 40 тис. грн, 65-дюймовий телевізор (його розмір в сантиметрах – 144 на 81), душова шторка на гачках і пластиковій трубі та картина (невідомого автора та змісту) розміром 100 на 60 см (лише за 1800 грн).

Звісно, в кошторисі на роботи для розміщення ВПО не могло обійтися без стола для нарад за 36 тис. грн.

Проте вже в березні Підберізцівська сільрада сказала, що в неї немає грошей і договір продовжили до кінця 2025 року, якщо раптом вони з’являться. Це не завадило сільраді упродовж минулого року провести нові тендери на десятки мільйонів гривень для коштовних ремонтів в різних куточках громади.

За чотири роки фірма Ігоря Чабана уклала з сільрадою Підберізців договорів на майже 33 млн грн. Щоправда, отримала не всі, а трохи більше 7 млн грн, за даними сервісу Youcontrol та порталу spending.

Так, фірма мала за понад 15 млн грн відремонтувати дитячий садок в селі Верхня Білка. Та у червні 2022 року через відсутність у сільради грошей роботи припинили, заплативши фірмі трохи більше мільйона гривень. До робіт мали повернутися в 2023 році, проте тепер цим садочком – вже за 30 млн грн – займається ТОВ «КББ-Буд», про яке ZAXID.NET писав у матеріалі «Правило двох стін і одного підрядника».

Свій до свого по своє

Відділ освіти і культури Солонківської сільради, яку очолює Богдан Дубневич, в листопаді 2023 року уклав договір із будівельною компанією «Будвентсток» на капітальний ремонт даху та частини приміщень народного дому з застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО в селі Товщів. Ціна договору становила 6,7 млн грн.

Оголошення тендеру на ремонт народного дому в селі Товщів зі згадкою про розміщення переселенців

Ані в технічній специфікації від замовника, ані в кошторисній пропозиції від переможця торгів немає нічого про розміщення переселенців – навіть натяку на купівлю телевізора чи меблевої стінки. У документах все прагматично – заміна вікон і дверей, каналізації, опалення, ремонт сцени народного дому, утеплення горища і фасаду тощо. Навіть ціни значно нижчі, ніж в договорах сусідньої Підберізцівської громади.

Проте дуже цікавою є фірма-підрядник – ТОВ «БК «Будвентсток».

За даними сервісу YouControl, ТОВ «БК «Будвентсток» зареєстроване 14 листопада 2022 року у Києві на вул. Круглоуніверситетській в місці масової реєстрації. Засновником фірми був Сергій Секо – юрист, який реєструє компанії під продаж і є лише їх номінальним власником. За минулі чотири роки, за даними Опендатабот, він створив 810 фірм, частину з яких – за тією ж адресою, що і ТОВ «БК «Будвентсток».

Навесні 2023 року власницею фірми стала львів’янка Христина Сунгур. Цікаво, що під час перереєстрації фірми, як свідчать документи, самої Христини Сунгур не було, її представляв Віталій Третяк. Цей чоловік – на третьому місці в рейтингу масових реєстраторів від Опендатабот, одразу після Сергія Секо.

У жовтні 2023 року фірма з новою власницею отримала свій перший невеличкий – на 660 тис. грн – підряд від одного з підрозділів ГУ ДСНС у Львівській області. А вже в листопаді вона уклала вдесятеро дорожчий договір – 6,7 млн грн – на ремонт народного дому в селі Товщів.

Загалом за 2024 рік ТОВ «БК «Будвентсток» отримало державних підрядів на 26,4 млн грн, з яких 25,5 млн грн – сума договорів із Солонківською сільрадою.

Контактною особою фірми під час участі в тендерах з 2023 року значиться Орися Роневич. Та в документації до одного з останніх тендерів, що виграла фірма «Будвентсток», зазначається, що Орися Роневич працює у фірмі заступницею директорки лише з 1 лютого 2024 року.

Приблизно 15 років тому людина на ім’я Орися Петрівна Роневич була заступницею директора у львівській школі №34 – це школа, в якій вчилася нинішня офіційна власниця ТОВ «Будвентсток» Христина Сунгур, як вказано в її соцмережах.

Та повернімося до підряду на ремонт народного дому в селі Товщів. У тендерній документації, поданій ТОВ «Будвентсток», є відгук від фірми «БМП Євробуд». У ньому зазначено, що остання наймала ТОВ «Будвентсток» в якості субпідрядника для робіт з ремонту народного дому в селі Верхній Дорожів Меденицької ОТГ. Там теж мали розмістити переселенців.

Директором ТОВ «БМП Євробуд» є Назарій Назаревич. Свого часу йому належала частка в київському ТОВ «Спецбудмонтаж-НМ», засновником якої зараз є ТОВ «Міжнародна юридична компанія «Моніторинг інвест девелопмент». Саме на останнє раніше переоформили одну з контрольованих братами Дубневичами фірм, про що писало NGL.Media. Про ТОВ «БМП Євробуд» журналісти неодноразово писали, як про тендерного махінатора.

Також ТОВ «Будвентсток» у тендерній документації повідомило, що залучить до робіт – встановлення пожежної сигналізації – ТОВ «Ігніс ДС». Сіпввласниками цієї фірми є Володимир Демків та Ігор Стасюк. Перший також зазначений в документах, поданих на тендер фірмою Христини Сунгур, як керівник проєкту, відповідальний за пожежну безпеку.

Володимир Демків та Ігор Стасюк є співвласниками ПП «ТД «Магнат» разом зі Степаном Шарком. Приватне підприємство зареєстроване в селі Зубра, що є вотчиною братів Дубневичів. А бізнес-партнер власників ТОВ «Ігніс ДС» Степан Шарко був депутатом Пустомитівської райради та юристом БО «Фонд братів Дубневичів». Саме йому нардепи Дубневичі передали в управління певну частину бізнесу на час свого депутатства, як ішлося в аналізі руху «Чесно» для сайту «Економічна правда».

Відремонтувати народний дім в селі Товщів для розміщення переселенців мали до кінця 2024 року. 28 грудня Богдан Дубневич розповів, що роботи завершили і виклав фото святкування з цієї нагоди. На сторінці тендеру зазначено, що фірма отримала від Солонківської ОТГ майже 5,5 млн грн. Додамо, що торік фірма «Будвентсток» також отримала підряд на ремонт народного дому в селі Жирівка Солонківської ОТГ на 10,5 млн грн.

Народний дім в селі Товщів після ремонту (фото Facebook Богдана Дубневича)

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Ремонт народного дому в селі – це потрібна справа. Особливо, якщо не прикриватися переселенцями, підтримувати чесну конкуренцію на торгах, не завищувати ціни в кошторисах і дбати про комфорт, а не йти за кічем. А громади мають пам’ятати, що вони не тільки обирають керівників, а й можуть і мають контролювати їх, особливо, коли ідеться про гроші під час війни. Може, колись так і буде.

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