Підозрюваному загрожує позбавлення волі

У Сокалі на Львівщині поліцейські повідомили про підозру в привласненні бюджетних грошей директору будівельної компанії, що ремонтувала гуртожиток навчального закладу для розміщення переселенців. Про це повідомляє поліція Львівської області.

У пресслужбі прокуратури Львівської області повідомили, що підприємець отримав підряд від навчального закладу в 2023 році. За даними в системі електронних закупівель Prozorro, у 2023 році тендер на ремонт капітального ремонту гуртожитку для розміщення переселенців замовляв Сокальський професійний ліцей.

У тендері перемогло ТОВ «ВП Спецбуд», хоч воно і запропонувало виконати роботи на 334 тис. грн дорожче за конкурента і зменшило очікувану вартість закупівлі лише на 9 тис. грн. Директором підприємства, за даними сервісу YouControl, є 63-річний Павло Якубовський. Співвласниками – його 39-річний син Володимир Якубовський та, імовірно, дружина Надія Якубовська.

За договором, що Сокальський ліцей і фірма «ВП Спецбуд» підписали в травні 2023 року, підприємство мало виконати роботу за 6,85 млн грн.

У поліції розповіли, що підозрюваний директор фірми вніс в акти виконаних робіт неправдиві відомості про використані матеріали та проведені роботи, значно завищивши їхню вартість. Таким чином, він привласнив понад 700 тис. грн бюджетних коштів.

Слідчі повідомили директору підприємства про підозру за статтею Кримінального кодексу про привласнення і розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання, передбачене за це ККУ, – позбавлення волі на термін до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

У цій справі про підозру також повідомили інженеру технагляду будівельної компанії, який знав, що в акти внесені неправдиві відомості, проте підписав їх. Згідно з санкцією статті про службову недбалість, інженеру загрожує позбавлення волі на термін від двох до п’яти років, позбавлення права обіймати певні посади на термін до трьох років і штраф.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, Сокальський професійний ліцей провів два тендери на технічний нагляд за ремонтом гуртожитку – у травні і в липні 2023 року.

В першому переміг Микола Смусь, який працює як ФОП, а також є керівником комунального підприємства «Будінвест» Белзької міськради. У 2017 році його судили за службове підроблення, проте суд звільнив інженера від покарання після укладення угоди зі стороною обвинувачення.

В другому тендері на технічний нагляд переміг ФОП Ігор Заяць. Раніше у судових засіданнях, за даними сервісу YouControl, він брав участь лише як експерт.