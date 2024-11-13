Народний дім в селі Жирівка отримає електричне опалення і чотири лавочки

На початку листопада голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич підписав договір із директоркою ТОВ «Будівельна компанія «Будвентсток» Христиною Сунгур на реконструкцію із застосуванням енергозберігаючих технологій народного дому в селі Жирівка. Ціна договору – 10,5 млн грн. Документ оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

ТОВ «БК «Будвентсток» було єдиним учасником торгів і стало переможцем, запропонувавши виконати роботи на 1,2 млн дешевше за очікувану вартість закупівлі.

Згідно з тендерною документацією, фірма має до кінця 2025 року відремонтувати народний дім, поставити металопластикові вікна, прокласти труби водопостачання і каналізації, встановити електроопалення. В технічній специфікації, зокрема, ідеться про:

встановлення двох унітазів і умивальників;

встановлення одного водонагрівача і одного лічильника на воду;

15-ти електричних конвекторів;

30 інфрачервоних стельових панелей;

10,7 м 2 металопластикових вікон;

металопластикових вікон; Укладання 103 м 2 керамічної плітки;

керамічної плітки; 215 м 2 ламінату для теплої підлоги;

ламінату для теплої підлоги; 123 м 2 бруківки;

бруківки; встановлення на території огорожі з сітки і воріт;

встановлення чотирьох лавочок і чотирьох смітників.

Важливо, що в підсумковій відомості ресурсів, що є додатком до договору, не вказані ціни за одиницю матеріалів та обладнання.

Згідно з договором, прибуток фірми становитиме 303 тис. грн, а на зарплати працівників піде понад 1,5 млн грн. У тендерній документації немає інформації про обладнання і працівників фірми, а в договорі зазначено, що ТОВ «БК «Будвентсток» може залучати до робіт субпідрядників за погодженням із замовником – Солонківською сільрадою.

Що не так з підрядником

За даними сервісу YouControl, ТОВ «БК «Будвентсток» зареєстроване 14 листопада 2022 року у Києві на вул. Круглоуніверситетській в місці масової реєстрації. Засновником фірми був Сергій Секо. За минулі чотири роки, за даними Опендатабот, він створив 810 фірм, частина з яких зареєстровані за тією ж адресою, що і ТОВ «БК «Будвентсток».

У квітні 2023 року власницею фірми стала Христина Сунгур. А вже в листопаді 2023 року фірма отримала підряд на 6,7 млн грн від Солонківської сільради. Свій перший підряд нова власниця фірми отримала у жовтні від 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, що в Дрогобичі. Його сума становила 660 тис. грн.

Загалом за минулий рік ТОВ «БК «Будвентсток» отримала державних підрядів на 26,4 млн грн, з яких 25,5 млн грн – сума договорів із Солонківською сільрадою. Ще два підряди – на згадані 660 і 250 тис. грн – від 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, що в Дрогобичі, на ремонт пункту охорони здоров’я.

Солонківська сільрада, зокрема її відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту замовляли у ТОВ «Будвентсток» ремонт народного дому в селі Товщів, ремонт санвузлів у ліцеї в Зубрі, ремонт системи теплопостачання в садочку села Поршна тощо. З грудня 2023 року до листопада 2024 року Солонківська ОТГ перерахувала на рахунки фірми 10,2 млн грн

На сайті Zakupki.ua контактною особою за договором про ремонт народного дому в селі Жирівка вказана Орися Роневич. В системі YouControl даних про її зв’язок з ТОВ «БК «Будвентсток» немає.

Додамо, що раніше сільським головою Жирівки був скандальний Микола Пущак – заступник Богдана Дубневича у Солонківській сільраді, якого затримали на хабарі.