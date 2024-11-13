Солонківська сільрада віддасть 10 млн грн за ремонт народного дому
У договорі на ремонт не вказані ціни, а сільрада має право визначати субпідрядників робіт
На початку листопада голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич підписав договір із директоркою ТОВ «Будівельна компанія «Будвентсток» Христиною Сунгур на реконструкцію із застосуванням енергозберігаючих технологій народного дому в селі Жирівка. Ціна договору – 10,5 млн грн. Документ оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.
ТОВ «БК «Будвентсток» було єдиним учасником торгів і стало переможцем, запропонувавши виконати роботи на 1,2 млн дешевше за очікувану вартість закупівлі.
Згідно з тендерною документацією, фірма має до кінця 2025 року відремонтувати народний дім, поставити металопластикові вікна, прокласти труби водопостачання і каналізації, встановити електроопалення. В технічній специфікації, зокрема, ідеться про:
- встановлення двох унітазів і умивальників;
- встановлення одного водонагрівача і одного лічильника на воду;
- 15-ти електричних конвекторів;
- 30 інфрачервоних стельових панелей;
- 10,7 м2 металопластикових вікон;
- Укладання 103 м2 керамічної плітки;
- 215 м2 ламінату для теплої підлоги;
- 123 м2 бруківки;
- встановлення на території огорожі з сітки і воріт;
- встановлення чотирьох лавочок і чотирьох смітників.
Важливо, що в підсумковій відомості ресурсів, що є додатком до договору, не вказані ціни за одиницю матеріалів та обладнання.
Згідно з договором, прибуток фірми становитиме 303 тис. грн, а на зарплати працівників піде понад 1,5 млн грн. У тендерній документації немає інформації про обладнання і працівників фірми, а в договорі зазначено, що ТОВ «БК «Будвентсток» може залучати до робіт субпідрядників за погодженням із замовником – Солонківською сільрадою.
Що не так з підрядником
За даними сервісу YouControl, ТОВ «БК «Будвентсток» зареєстроване 14 листопада 2022 року у Києві на вул. Круглоуніверситетській в місці масової реєстрації. Засновником фірми був Сергій Секо. За минулі чотири роки, за даними Опендатабот, він створив 810 фірм, частина з яких зареєстровані за тією ж адресою, що і ТОВ «БК «Будвентсток».
У квітні 2023 року власницею фірми стала Христина Сунгур. А вже в листопаді 2023 року фірма отримала підряд на 6,7 млн грн від Солонківської сільради. Свій перший підряд нова власниця фірми отримала у жовтні від 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, що в Дрогобичі. Його сума становила 660 тис. грн.
Загалом за минулий рік ТОВ «БК «Будвентсток» отримала державних підрядів на 26,4 млн грн, з яких 25,5 млн грн – сума договорів із Солонківською сільрадою. Ще два підряди – на згадані 660 і 250 тис. грн – від 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, що в Дрогобичі, на ремонт пункту охорони здоров’я.
Солонківська сільрада, зокрема її відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту замовляли у ТОВ «Будвентсток» ремонт народного дому в селі Товщів, ремонт санвузлів у ліцеї в Зубрі, ремонт системи теплопостачання в садочку села Поршна тощо. З грудня 2023 року до листопада 2024 року Солонківська ОТГ перерахувала на рахунки фірми 10,2 млн грн
На сайті Zakupki.ua контактною особою за договором про ремонт народного дому в селі Жирівка вказана Орися Роневич. В системі YouControl даних про її зв’язок з ТОВ «БК «Будвентсток» немає.
Додамо, що раніше сільським головою Жирівки був скандальний Микола Пущак – заступник Богдана Дубневича у Солонківській сільраді, якого затримали на хабарі.