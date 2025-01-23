У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну обласна влада на Львівщині повідомляла, що в області достатньо споруд цивільного захисту для 100% мешканців. Проте реальність виявилася іншою, зокрема – у школах, укриття в яких перевіряли влітку 2022 року. У багатьох так званих укриттях в закладах освіти були неприйнятні умови, а деякі школи використовували для укриття приміщення, що захищають за «правилом двох стін».

У 2024 році уряд посилив вимоги до приміщень, де мають перебувати діти під час ракетної загрози. Зокрема, зросли вимоги до площі на одного учня, а також з’явилася вимога про розташування укриття в підвальному чи, принаймні, цокольному приміщенні. Інакше – лише дистанційне навчання.

Щоб діти мали доступ до офлайн-освіти, громади в Україні почали ремонтувати, реконструювати та будувати в школах і садочках нові укриття. На Львівщині – теж.

З 24 лютого 2022 року до 19 листопада 2024 року у Львівській області провели закупівель, що стосуються укриттів, на 1,1 млрд грн. Це, йдеться в аналітиці від YC.Market, 3,5% від загальної суми по Україні – 31,3 млрд грн – і сьоме місце серед всіх областей. Більше на укриття для дітей витратили лише в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській і прифронтових Харківській та Запорізькій областях.

За минулі два місяці до цієї суми додалося закупівель на ще кількадесят мільйонів. На Львівщині продовжують оголошувати тендери на будівництво нових укриттів. ZAXID.NET розповідає про одне з найдорожчих шкільних укриттів біля Львова – кому і за що громада платить мільйони гривень роками.

Скільки коштує укриття

Ціни в тендерах на реконструкцію і будівництво шкільних укриттів різняться від області до області. Хтось вкладається в кілька мільйонів гривень, хтось – витрачає десятки. Восени 2024 року видання РБК-Україна писало про найдорожчі реалізовані проєкти будівництва укриттів на той момент.

Так, у Ковелі на Волині збудували укриття для 800 людей за 35 млн грн. Тут є медичний кабінет, 12 санвузлів, 90 ліжок, комора для зберігання запасу продуктів на два тижні.

У Хмельницькому збудували нове шкільне укриття на 700 людей за 25 млн грн. Під час повітряних тривог діти можуть навчатися просто в укритті, що розташоване на глибині 4 м. Тут також є медичний кабінет, 42 ліжка для першокласників, два санвузли, дві душові кабіни, опалення. У місті будують ще вісім таких сховищ.

Протирадіаційне укриття для Бабинського ліцею, що біля Рівного, коштувало 18 млн грн. На площі в 460 м2 можуть перебувати 280 людей.

У цих прикладах будівництво укриття коштує в середньому 48 тис. грн на людину. В Хмельницькому ж ціна становила 35,7 тис. грн.

Реконструкція приміщення під укриття, що відповідає вимогам законодавства, обходиться, зазвичай, дешевше за будівництво. Так, в одному з ліцеїв під Києвом обладнали укриття на 590 людей за 16 млн грн, в іншому зробили укриття на 700 людей за 12,9 млн грн, тобто середня ціна на людину – близько 23 тис. грн.

А що на Львівщині?

Після введення урядом нових вимог до шкільних укриттів, представники Львівської обласної військової адміністрації бідкалися, що громадам доведеться витратити щонайменше по пів мільйона гривень лише на те, щоб встановити міні-фортифікаційні споруди перед укриттями на перших поверхах.

Але всі громади різні. Деякі з них були готові витрачати з бюджету і десятки мільйонів на укриття ще до нових безпекових вимог уряду. Аналіз закупівель по Львівщині за минулий рік свідчить, що громади готові заплатити за укриття від 9 (Мостищина) до 41 (Львів) мільйонів. Найдорожчий наразі проєкт – у львівського ліцею імені Героїв Крут. Тут ідеться про нове будівництво, яке от-от почнуть. А серед сільських громад за витратами на укриття лідирує Підберізцівська.

У Підберізцівському ліцеї за понад 34 млн грн облаштують укриття з ліфтом, кухнею, спальнями тощо. Зауважимо, що ідеться не про нове будівництво, а лише про капітальний ремонт. Ремонтуватимуть не лише підвальне приміщення, де буде протирадіаційне укриття, а й інші приміщення ліцею. На цьому прикладі варто зупинитися детальніше, адже у приміщенні самого Підберізцівського ліцею реконструкцію провели лише наприкінці 2022 року.

Підберізцівський ліцей

Згідно з технічною документацією до тендеру на цей об’єкт, в укриття двоповерхового ліцею можна буде спуститися ліфтом, тут буде місце для навчання дітей, а також 20 двоярусних ліжок, дві великі повноцінні кухні з плитою, мікрохвильовкою тощо, санвузли з гігієнічним душем, комп’ютерна мережа, відеонагляд і навіть дзеркала.

В укритті також прокладуть нову систему водопостачання і водовідведення, електричну проводку, систему опалення, пожежну сигналізацію і сигналізацію загазованості.

Згідно з технічним завданням, в укритті мають бути передбачені зручності для маломобільних людей, зокрема, санвузол, відповідне ознакування та обладнання.

В інших приміщеннях ліцею замінять вікна і двері, підвісну стелю, обладнають кабінет фізики, медичний кабінет, встановлять сповивальний столик і закуплять мультимедійні дошки, проектор, ноутбук, акустичну систему і штори.

Згідно з описом проєкту на сайті DREAM, в ліцеї буде інтерактивно-відпочинковий хол, відремонтують коридори, туалети, кабінет директора та учительську, замінять радіатори і встановлять теплу підлогу.

Щодо укриття, в тому ж описі зазначено, що воно буде розраховане на 100 людей. Хоча в ліцеї навчаються понад 190 учнів. Керівниця відділу освіти Підберізцівської сільради Олеся Крохмалюк в коментарі ZAXID.NET пояснила, що діти в школі вчитимуться у дві зміни, адже неможливо збільшити площу підвалу, де облаштовується укриття.

Оскільки облаштування укриття та ремонт в коридорах школи відбуваються одночасно, неможливо встановити, скільки саме грошей піде на укриття. Проте, вочевидь, ціна на людину суттєво перевищить 23 тис. грн, що в середньому передбачає реконструкція.

До слова, у селі Запитів, що за 20 км від Підберізців, у вересні 2024 року в місцевій школі відкрили реконструйований освітньо-культурний центр з укриттям для 650 людей. Реконструкція всього приміщення з облаштуванням 10-ти нових навчальних кабінетів та сховища, за повідомленням ЛОВА, обійшлася у 42 млн грн.

Мільйони щороку

Нагадаємо, реконструйовану будівлю Підберізцівського ліцею відкрили лише 20 грудня 2022 року, про що повідомляв сайт Львівської обласної військової адміністрації. Роботи другої черги проводили вже під час повномасштабної війни, а загалом процес почали ще в 2019 році. Тут добудували приміщення для дошкільнят, чотири нові класи на 80 учнів, утеплили фасад і горище, оновили каналізаційні мережі та освітлення, вентиляцію, відремонтували котельню тощо. У третій черзі робіт планували розширити коридори і обладнати ще кілька класів. А от про повноцінне укриття в грудні 2022 року чомусь ніхто не говорив.

На реконструкцію ліцею без укриття і ремонтів в коридорах загалом витратили 46 млн з обласного та місцевого бюджетів. За повідомленнями місцевих медіа, до фінансування робіт долучалися і підприємці громади, зокрема, Григорій Козловський і його бізнес-партнери Олексій Різник і Юрій Ломага. Тепер з місцевого бюджету заплатять ще 34,3 млн грн. Що цікаво – тому ж підряднику. Що ще цікавіше – підряднику, якого підозрювали у внесенні неправдивої інформації в акти виконаних робіт. Ідеться про ТОВ «КББ-Буд».

Тривалі стосунки

ТОВ «КББ-Буд» зареєстрували 27 січня 2018 року. Ще раніше один із його засновників – Степан Біляк – співпрацював із Підберізцівською сільрадою як фізична особа підприємець. Свій перший підряд – на 1,3 млн грн – він отримав у 2016 році від Миклашівської сільради, яку тоді очолював теперішній голова Підберізцівської ОТГ Василь Коваль.

Загалом ідеться про 14 договорів на понад 8 млн грн, що стосувалися робіт у Підберізцях, Чижикові і Миклашеві – від заміни каналізації до озеленення, благоустрою і меблів. Зокрема, у 2019 році Степан Білян як ФОП міняв систему опалення в Підберізцівському ліцеї – вже після того, як його фірма «КББ-Буд» розпочала реконструкцію школи.

У липні 2018 року Степан Біляк отримав перший підряд від Підберізцівської громади через новостворену фірму «КББ-Буд» – на трохи більше, ніж 360 тис. грн. Через рік вже йшлося про підряд на понад 23 млн грн для реконструкції Підберізцівського ліцею, суму якого, втім, зменшили до 9 млн грн.

Відтоді і до кінця 2024 року ТОВ «КББ-Буд» і Підберізцівська сільська рада уклали договорів на 158,5 млн грн. Фактично ж, згідно з даними про публічні фінанси у YouControl, Підберізцівська сільрада перерахувала на рахунки фірми 100,4 млн грн. Загалом же з усіх тендерів за ці роки фірма мала заробити 192,7 млн грн. Додамо, що в багатьох із цих закупівель, хоча й не в усіх, ТОВ «КББ-Буд» було єдиним учасником.

З початком повномасштабного вторгнення суми договорів між сторонами суттєво зросли. У 2022 році ТОВ «КББ-Буд» отримало підряд вже на 15,7 млн грн, у 2023 – на 23 млн, а в 2024 – на 34 і 30 млн грн (останній стосується завершення реконструкції дитячого садочка у Верхній Білці).

Окрім того, у 2024 році фірма «КББ-Буд» також почала отримувати великі підряди і від інших громад навколо Львова – Давидівської, Мурованської, Щирецької. Остання, наприклад, замовила у фірми робіт на 18,1 млн грн – ідеться про облаштування найпростішого укриття, також в школі. Раніше ж майже усі тендери підрядник вигравав в одному місці – у Підберізцях.

Судові справи

Як згадувалося раніше, ТОВ «КББ-Буд» займалося реконструкцією ліцею в Підберізцях, де зараз облаштовує протирадіаційне укриття. Перший договір на ці роботи сторони уклали ще в 2019 році. У 2021 році Підберізцівська сільрада провела новий тендер, переможцем якого знову стало ТОВ «КББ-Буд».

Держаудитслужба промоніторила цю закупівлю і дійшла до висновку, що потрібно скасувати результати тендеру і розірвати договір. Причиною було те, що ТОВ «КББ-Буд» не змогло документально підтвердити, що має всю необхідну техніку, а також – робітників. До слова, після тендеру 2019 року журналісти NGL.media писали, що фірма має лише сімох працівників, а ще 24-х компанія планувала найняти додатково.

«З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущими через необ’єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі», – ідеться у висновку Держаудитслужби від 3 грудня 2021 року, оприлюдненому на сторінці закупівлі.

Після тривалого обміну претензіями і поясненнями, сільрада розірвала договір із ТОВ «КББ-Буд» наприкінці серпня 2022 року, заплативши за ним 19,5 млн грн із запланованих 29,7 млн грн.

Проте вже у вересні Підберізцівська сільрада провела третій тендер для завершення реконструкції і визнала ТОВ «КББ-Буд» його переможцем. Сума цього договору становить 15,7 млн грн. Тобто загальна ціна реконструкції склала 35,2 млн грн замість 29,7 млн – на 5,5 млн грн більше.

Претензії до тендеру 2021 року мала не лише Держаудитслужба. Львівські слідчі у квітні 2022 року розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 366 Кримінального кодексу України. Ідеться про службове підроблення.

В одній з ухвал суду по цій справі ідеться про те, що підрядник використовує не ті матеріали, що зазначені в кошторисній документації, а в акти внесені інші дані про обсяг виконаних робіт. Слідчі неодноразово зверталися до суду з клопотаннями про вилучення документів, що стосуються реконструкції Підберізцівського ліцею. Востаннє – у квітні 2024 року. Імовірно, досудове розслідування триває.

Так само Держаудитслужба мала претензії до тендеру на реконструкцію школи в селі Чорнушовичі Підберізцівської громади, що відбувся навесні 2023 року і де переможцем було ТОВ «КББ-Буд». На вимогу надати посилання на власному сайті громади на обґрунтування розміру запланованих витрат і технічних характеристик об’єкта в сільраді відповіли, що не зобов’язані це робити і не мають грошей на власний сайт.

Також Держаудитслужба знову мала зауваження до реальної наявності техніки у фірми і цікавилася, чому в договорі є пункт про надання ТОВ «КББ-Буд» юридично-консультаційних послуг замовнику. На це в сільраді відповіли, що юридичний супровід законом не заборонений і покликаний унеможливити порушення під час будівництва. Додамо, що співвласницею ТОВ «КББ-Буд», окрім Степана Біляка, є юристка Наталія Турчин.

Попри те, що аудитори дійшли до висновку, що результати торгів потрібно скасувати, а договір з ТОВ «КББ-Буд» розірвати, Підберізцівська сільрада відстоювала переможця у судах – аж до Верховного.

Завищення цін

Фірму вже викривали на завищенні цін на інших об’єктах. Так, сайт NGL.media проаналізував кошторис закупівлі Мурованською громадою робіт з ремонту шкільної кухні, що виконує ТОВ «КББ-Буд» і виявив, що ціни на будматеріали завищені щонайменше на 720 тис. грн.

У Підберізцівському ліцеї, згідно з підсумковою відомістю ресурсів, оприлюдненою на сторінці закупівлі, теж не обійшлося без імовірного завищення цін.

Наприклад, тут встановлять протипожежних дверей на 1,4 млн грн. Ідеться про різні за характеристиками металеві блоки – з відеодомофоном або без, з ручкою антипаніка, утеплені або ні. Загалом ідеться про 91м2 дверних металевих блоків за ціною 14-18 тис. грн за квадратний метр. Водночас ринкові ціни становлять від 7-8 до 10 тис. грн за квадратний метр.

На понад тисячу гривень дорожче за ринок в документації коштують сталеві радіатори типу 11. Залежно від розміру, у відомості ресурсів ідеться про ціни від 4,6 до 5,9 тис. грн за штуку. В профільних магазинах середні ціни на такі радіатори становлять від 2,7-3,1 до 4,3 тис. грн за штуку, а найдешевші пропозиції стартують від 1,5 тис. грн. Ціни на сталеві радіатори типу 22 в кошторисі завищені практично удвічі – 10-14,5 тис. грн замість 5-9 тис. грн за штуку відповідного розміру на ринку.

Завищеними також можуть бути ціни на утеплення, стельові плити, санітарні перегородки, сантехніку, меблі та інше. Ще один приклад з цього кошторису – 17 лавок з вазонами по 10 тис. грн за одну з доставкою.

Відділ освіти Щирецької громади, де фірма «КББ-Буд» ремонтує підвал під найпростіше укриття, надав на запит ZAXID.NET кошторисні документи. Більшість цін на матеріали та обладнання відповідають середнім ринковим, проте деякі можуть бути завищеними.

Наприклад, у кошторисі ідеться про теплоізоляційні плити з полістирольного пінопласту за ціною 2373 грн за м3. У документі вказано, що це мають бути плити марки 35 (ідеться про щільність плит), інші характеристики не згадуються. Водночас спеціалізовані магазини пропонують пінопласт такої щільності від 1222 до 2093 грн – майже на 300 грн дешевше. Це оптові ціни, що залежать від інших характеристик матеріалу.

Екструдований пінополістирол ТОВ «КББ-Буд» купуватиме по 5066 за кубічний метр без доставки. Водночас середні ціни на ринку становлять 3-4,5 тис. грн за кубометр.

Санітарні перегородки в туалет фірма купуватиме по 2,3 тис. грн за метр, в той час, як на ринку ціни стартують від 1,3 грн, а середня ціна – до 2 тис. грн за метр.

В укритті Щирецької школи також встановлять підйомник для людей з інвалідністю. Його ціна в кошторисі – 810 тис. грн. Ще понад 30 тис. грн – ціна доставки і монтажу. Ідеться про платформу, що рухатиметься сходами ламаною траєкторією. На сайті виробника – Forstor – підйомники зі схожими характеристиками коштують 400 тис. грн. Аналогічні підйомники замовлялися під час будівництва житлового будинку для військових у Львові – там в кошторисній документації ціна становила по 350 тис. грн за штуку. Попри те, що Щирецька громада могла зробити індивідуальне замовлення на підйомник, ціна у 810 тис. грн є значно вищою, ніж в середньому на ринку.

Також у цьому кошторисі можуть бути завищені ціни на електромонтажне обладнання – розетки, вимикачі тощо. Наприклад, одноклавішні вимикачі за цим документом коштують 415-460 грн за штуку. На ринку середня ціна, залежно від виробника, становить 90-190 грн за штуку.

Всього і побільше

Одночасно з проєктом на 34 млн грн в Підберізцівському ліцеї, що має бути завершений в травні 2025 року, фірма «КББ-Буд» виконує роботи ще в низці локацій Підберізцівської та сусідніх громад:

нове будівництво протирадіаційного укриття в Чижиківській школі на 65 людей (при 200 учнях) за 5,6 млн грн (85 тис. грн на людину) та додатковими роботами на 1,5 млн і один мільйон гривень;

реконструкцію дитячого садочка в селі Верхня білка за 30,4 млн грн;

будівництво укриття в Щирецькій школі за 18,1 млн грн;

ремонт їдальні Старосільського ліцею Давидівської громади за понад 7 млн грн.

Чи має фірма необхідні для такого масштабу робіт ресурси? У власності ТОВ «КББ-Буд» немає жодної вантажної і будівельної техніки. За даними сервісу YouControl, на фірму записаний автомобіль Fiat cinquecento. На ньому, вочевидь, їздить сам Степан Біляк, – за даними Нацполіції, на цій автівці він порушував правила дорожнього руху.

Згідно з документацією до тендеру, на роботи в Щирецькому ліцеї, ТОВ «КББ-Буд» орендує техніку у ФОПа Володимира Пенюка і у ТОВ «Лінсо транс». Перший, за даними сервісу YouControl, хоч і займається наданням в оренду будівельної техніки та підготовчими роботами на будмайданчиках, не має її ані у власності, ані в користуванні. У його власності є лише фургон-рефрижератор Mercedes Benz і Renault Kangoo.

Що ж стосується ТОВ «Лінсо Транс», то ця фірма, зареєстрована в селі Давидів біля Львова, її співвласником є брат місцевого депутата Ігор Біда. Фірма володіє сімома автотранспортними засобами: чотири з них – причепи, один – легковий автомобіль, один – самоскид і один – сідловий тягач.

Проте після перемоги в тендері в Щирці, ТОВ «КББ-Буд» подало довідку про те, що орендує у ТОВ «Лінсо транс» два екскаватори-навантажувачі і два самоскиди, а у Володимира Пенюка – ще два екскаватори, міні-навантажувач і каток.

Щодо працівників, то, за довідкою, поданою фірмою, у неї є троє робітників – слюсар-сантехнік, будівельний опоряджувальник та підсобний робітник. Також – кошторисник-виконроб і електромонтажник. За охорону праці на будмайданчику в Щирці відповідав брат Степана Біляка Ілля-Святослав Біляк, який водночас є в. о. директора фірми на час, поки Степан Біляк мобілізований, про що йдеться у відповідній довідці, долученій до документації тендеру.

У документах до тендеру на облаштування укриття в Підберізцівському ліцеї ТОВ «КББ-Буд» надало довідку про наявність у фірми трьох тих же робітників, а відповідального за охорону праці фірма найняла за цивільно-правовим договором.

Також фірма надала ті ж договори на оренду техніки і договір із підприємством «Граніт» Львівської обласної організації Українського товариства глухих на оренду самоскида, екскаватора і катка. Проте дія цих договорів або вже закінчилась, або закінчиться раніше, ніж дія договору з Підберізцівською сільрадою. Офіційно до 2026 року продовжено лише один договір – з УТОГ.

В обох тендерах була вимога підтвердити досвід виконання аналогічних робіт. Для цього ТОВ «КББ-Буд» подало відгуки від села Чорнушовичі, де в 2023 році проводило реконструкцію місцевої школи – це той тендер, до якого мала претензії Держаудислужба. Цікаво, що це село також входить до Підберізцівської громади, яка і замовляла роботи. Ще один відгук, що подала фірма, стосувався робіт, що вона виконувала у тому ж Підберізцівському ліцеї. Тобто замовник писав відгуки на підрядника сам собі.

Власники фірми

Співвласниками фірми «КББ-Буд» зі статутним капіталом в 15 тис. грн є Степан Біляк (66%) і Наталія Турчин (34%).

Перший, згідно з інформацією ZAXID.NET, був військовослужбовцем. Співпрацювати з Підберізцями він почав у 2016 році. А в 2015 році людина з таким же ім’ям, прізвищем і по-батькові була засуджена Сватівським районним судом Луганської області за кримінальними статтями до чотирьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Випробувальний термін суд призначив через підписання обвинуваченим угоди зі слідством.

Ідеться про корупційне кримінальне порушення за ч. 1 ст. 410 ККУ – «викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства» та про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вирок Сватівського райсуду Луганської області не доступний в Єдиному державному реєстрі судових рішень, проте про нього згадується в рішенні Залізничного районного суду Львова від 17 травня 2017 року, яким підсудний звільняється від відбування покарання.

З інформації, що фірма «КББ-Буд» подавала як переможець низки тендерів, випливає, що в липні 2024 року Степан Біляк був мобілізований на службу в ЗСУ.

Наталія Турчин – львівська юристка і підприємниця. Вона є партнеркою в адвокатському об’єднанні «Лілія Оприск і партнери», заснованому адвокаткою і дружиною судді Жовківського райсуду на Львівщині Лілією Оприск.

Також Наталія Турчин володіє половиною київського ТОВ «Прайм вош», що займається ремонтом машин. Її бізнес-партнеркою в цій справі є львів’янка Анна Кицкай, яка, за даними сервісу YouControl, володіє десятками квартир і приміщень в київських і львівських новобудовах, зведених скандальною фірмою «Галжитлобуд» (нова назва – ТОВ «Житло естейт»). Раніше її чоловік Василь Кицкай числився серед засновників компанії.

Додамо, що багато років тому Наталія Турчин працювала на львівському жиркомбінаті. Також там свого часу працювала сестра Степана Біляка – нотаріуска Оксана Біляк.

Підсумок

Приклад ТОВ «КББ-Буд» свідчить, що не завжди потрібні значні ресурси, щоб бути успішним підрядником-будівельником на держзамовленнях.

Іноді достатньо мати багаторічні приязні стосунки з місцевою владою, якій не шкода грошей для дітей, та досвідченого юриста, щоб отримувати мільйонні підряди. Тоді ані відсутність робітників і обладнання, ані кримінальні провадження чи аудитори не завадять досягти успіху.

Хочеться, щоб цей висновок був сарказмом. Особливо, під час війни. До слова, станом на 1 жовтня 2024 року, за інформацією голови ЛОВА Максима Козицького, Підберізцівська громада витратила з бюджету на оборону цілих 8,7 млн грн.

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі «Вікно Відновлення України». Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.