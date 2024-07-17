На початку липня Шегинівська сільська рада провела в системі електронних закупівель Prozorro тендер на закупівлю послуги із капітального ремонту укриття в школі села Гусаків. Очікувана вартість закупівлі становила 9,704 млн грн. ТОВ «Марафет-Буд» зі Львова зголосилося виконати роботи за 9,3 млн грн, його і визнали переможцем.

Капітальний ремонт укриття в Гусаківському НВК підрядник має завершити до кінця 2024 року. У технічній специфікації ідеться про повну заміну підлоги із можливим поглибленням, будівництво перегородок, нових сходів, аварійного виходу, ремонту фасаду, оскільки місцями випала цегла, його утеплення.

Окрім унітазів, в укритті мають встановити бак і насос для води, бойлери, резервне живлення. Також в документації ідеться про оздоблювальні роботи, встановлення освітлення, опалення, вентиляції, водопроводу, облаштування забрукованих доріжок до укриття тощо.

ТОВ «Марафет-Буд» зареєстроване у Львові. Його власником, за даними сервісу YouControl, є Павло Мандрик. Раніше він вів бізнес спільно із партнером Богданом Пителем, але кілька років тому вони розділилися. Замість кількох спільних фірм тепер кожен керує своєю фірмою у галузі будівництва.

Павло Мандрик, як і його колишній бізнес-партнер, раніше працював у Державній фінансовій інспекції у Львівській області. До 2017 року він був головним державним фінансовим інспектором відділу контролю у сфері будівництва.

Гусаківський НВК розташований в селі Гусаків за 15 км від села Шегині і приблизно за 20-25 км від українсько-польського кордону. В селі є трохи більше пів тисячі мешканців. Учнів НВК – близько 200, оскільки школу і садок також відвідують діти із сусідніх сіл громади, як ідеться на його сайті.