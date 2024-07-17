У прикордонному селі на Львівщині за 9,3 млн грн відремонтують шкільне укриття
Із тендерної документації випливає, що на третьому році війни укриття непридатне для використання
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На початку липня Шегинівська сільська рада провела в системі електронних закупівель Prozorro тендер на закупівлю послуги із капітального ремонту укриття в школі села Гусаків. Очікувана вартість закупівлі становила 9,704 млн грн. ТОВ «Марафет-Буд» зі Львова зголосилося виконати роботи за 9,3 млн грн, його і визнали переможцем.
Капітальний ремонт укриття в Гусаківському НВК підрядник має завершити до кінця 2024 року. У технічній специфікації ідеться про повну заміну підлоги із можливим поглибленням, будівництво перегородок, нових сходів, аварійного виходу, ремонту фасаду, оскільки місцями випала цегла, його утеплення.
Окрім унітазів, в укритті мають встановити бак і насос для води, бойлери, резервне живлення. Також в документації ідеться про оздоблювальні роботи, встановлення освітлення, опалення, вентиляції, водопроводу, облаштування забрукованих доріжок до укриття тощо.
ТОВ «Марафет-Буд» зареєстроване у Львові. Його власником, за даними сервісу YouControl, є Павло Мандрик. Раніше він вів бізнес спільно із партнером Богданом Пителем, але кілька років тому вони розділилися. Замість кількох спільних фірм тепер кожен керує своєю фірмою у галузі будівництва.
Павло Мандрик, як і його колишній бізнес-партнер, раніше працював у Державній фінансовій інспекції у Львівській області. До 2017 року він був головним державним фінансовим інспектором відділу контролю у сфері будівництва.
Гусаківський НВК розташований в селі Гусаків за 15 км від села Шегині і приблизно за 20-25 км від українсько-польського кордону. В селі є трохи більше пів тисячі мешканців. Учнів НВК – близько 200, оскільки школу і садок також відвідують діти із сусідніх сіл громади, як ідеться на його сайті.