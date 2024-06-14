Раніше із переможцем торгів розірвали угоду через недотримання термінів

Державна митна служба України 5 червня підписала договір вартістю 23,5 млн євро із польською компанією Unibep S.A. на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні. Ідеться про кошти польського кредиту для України.

Роботи, що триватимуть до кінця 2028 року, передбачають зведення на виїзді та в’їзді службових будівель з громадськими туалетами, павільйонів паспортного та митного контролю, боксів поглибленого огляду транспорту зі складом для затриманих вантажів, вагових комплексів, навісів тощо. Також тут будуть системи відеоконтролю, зчитування номерів і контролю доступу, сигналізація, кабельна мережа, вольєри для двох собак, очисні споруди та інше.

Договірна ціна містить лише ціни робіт, що не дозволяє порівняти відпускні ціни бетону, сталі, асфальтобетону, бруківки з ринковими цінами на предмет можливого завищення, пишуть «Наші гроші».

Наприклад, покриття бруківкою автостоянок порахували в договорі по 66-70 євро, або 2 889-3 054 грн за м2, а тротуарів – по 146 євро, або 6 411 грн за м2.

За технічною специфікацією, бруківка для автостоянок має товщину 80 мм, а для тротуарів – 60 мм. Нині львівський «Гарантспецбуд» пропонує на Львівщині укладання бетонної бруківки «під ключ» за такими цінами: товщиною 80 мм – від 1 290 грн за м2, товщиною 60 мм – від 1 160 грн за м2. Це в 2-5 разів дешевше від договірної ціни за договором на реконструкцію ПП «Шегині».

Також відомі ціни устаткування, меблів та інвентаря на 2,66 млн євро. Деякі позиції описані недостатньо. Наприклад, дизель-генератор невідомої потужності за 86 609 євро, або 3,80 млн грн чи інтроскоп Rapiscan із невідомими характеристиками за 47 619 євро або 2,09 млн грн.

Ціни деяких позицій вище ринку. Два трансформатори ТМГ-630/10/0,4 врахували по 12 503 євро, або 549 тис грн. У квітні Нацгвардія замовила будівництво житла з трансформатором ТМГ-630/10/0,4 за 380 тис. грн, тобто на третину дешевше.

Два настінні кондиціонери спліт-системи Haier HSU-24TC/R32(DB)-IN/HSU-24TK1/R32(DB)-OUT врахували по 2 435 євро або 106 834 грн. В інтернет-магазинах вони коштують до 42 тис. грн, тобто вдвічі дешевше.

Компанія отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Тендер оголосили 21 лютого, а строк подання пропозицій спливав 29 лютого. Тобто на підготовку документів, переклад і розрахунок витрат у потенційних учасників було лише вісім днів. Велика польська будівельна компанія з досвідом будівництва подібних об’єктів анонімно просила продовжити строк подання пропозицій до 21 березня. Замовник відмовив.

За умовами кредитної угоди між Україною і Польщею від 2015 року, в тендері могли брати участь лише польські фірми. Вони мали працювати в Польщі три роки і підтвердити досвід будівництва або реконструкції будівель чи споруд із впорядкуванням прилеглої території.

У 2018 році «Unibep S.A.» виграла підряд тоді ще Державної фіскальної служби на реконструкцію «Шегині» за 15,55 млн євро. Але у 2023 році замовник розірвав його в односторонньому порядку. Згідно з протоколом, у 2020-2022 роках компанія виконала проєктні роботи на 360 тис євро, які їй і сплатили. У жовтні 2022 року вона із запізненням передала проєктно-кошторисну документацію без робочої документації. Відтоді сторони вели перемовини про нову ціну договору, але так і не домовились. Замовник скористався правом розірвати договір, якщо затримка з виконанням робіт буде настільки тривалою, що ставитиме під сумнів закінчення робіт у строк, і виконавець не усуватиме прострочення.

Основними акціонерами «Unibep S.A.» є Zofia Mikołuszko, Beata Maria Skowrońska, Wojciech Stajkowski, Bożenna Anna Lachocka та фонди «PTE Allianz Polska SA» і «PKO BP Bankowy OFE». У 2017 році фірма виграла підряд тоді ще Служби автомобільних доріг у Львівській області на капремонт траси Т-14-03 Грушів – Немирів за 3,49 млн євро. Однак у 2021 році замовник розірвав договір в односторонньому порядку з нульовою оплатою через затримку.