Україна та Угорщина у понеділок, 8 квітня, погодили відкриття пункту пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» для легкового транспорту. Крім того, вони домовились про уможливлення руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань», повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як розповіли у відомстві, відповідні зміни до Угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Угорщини в Україні Хеізера Антала.

За словами Кубракова, Україна продовжує послідовну роботу із розвитку західного кордону, аби посилити експортні можливості та забезпечити швидкий перетин кордону пасажирським транспортом.

«Також, ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску «Дийда – Берегдароц», щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону», – сказав він.

Міністр додав, що сторони працюють над стартом предметних перемовин щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною, що дозволить пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону.

Після підписання змін до Угоди проєкт має бути ратифікований парламентами обох країн.

Зауважимо, що наразі на кордоні України з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску: Чоп (Тиса), Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок. Пропускати вантажівки масою понад 7,5 тонн може лише «Чоп – Захонь». Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні.