Чиновник уклав вісім контрактів загальною вартістю 3,1 млрд грн із порушеннями

Колишній посадовець міністерства оборони України отримав підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Через його дії держава втратила 275 млн грн під час укладання оборонних контрактів, повідомили у середу, 16 липня, у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років колишній заступник директора одного з департаментів Міноборони уклав вісім контрактів із порушеннями. Загальна сума контрактів склала 3,1 млрд грн.

Чиновник неправомірно додав до суми контрактів податок на додану вартість, що суперечило вимогам уряду та податкового кодексу. Через це держава зазнала збитків на понад 275 млн грн.

Імені чиновника у пресслужбі Офісу генпрокурора не уточнили.

Посадовцю Міноборони повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 358 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, а також використання завідомо підроблених документів). Зазначається, що в ході досудового розслідування суб’єкти господарювання відшкодували понад 201 млн грн.