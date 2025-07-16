Зловмисники нарахували незаконних надбавок на 22 млн грн

На Вінниччині правоохоронці викрили організовану групу в керівництві місцевої філії «Укрзалізниці», яка розтратила 22 млн грн на незаконні доплати працівникам. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у середу, 16 липня.

За даними слідства, схему розтрати грошей організував спільно з двома своїми заступниками та головним бухгалтером директор вінницької філії одного з підприємств «Укрзалізниці». Схема стосувалася незаконної розтрати коштів для оплати праці співробітників «Укрзалізниці».

Зловмисники з березня 2022 року вносили до бухгалтерської документації дані про нарахування співробітникам апарату управління філії доплат за бригадним підрядом. Виплата таких надбавок обмежена у період воєнного стану.

«Спільники протиправно нараховували «надбавки» до основної зарплатні працівникам, які не були задіяні у роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших. За понад два роки вони оформили таких доплат на понад 22 млн грн, частину з яких звертали на свою користь», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки у вінницькій філії «Укрзалізниці» та вилучили бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та гроші. На майно директора філії та головного бухгалтера наклали арешт.

Їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ (розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою, зловживання службовим становищем та службове підроблення). Трьом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.