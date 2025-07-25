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Підозри отримали посадовці та пов'язані з ними люди у Львові та в різних районах області

На Львівщині 18 людей отримали підозри у незаконному збагаченні, недбалості, зловживанні службовим становищем. Ідеться про 51 млн грн збитків, у п’ятницю, 25 липня, повідомив у своєму телеграм-каналі генеральний прокурор Руслан Кравченко. Про підозри повідомили посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників. Це все різні випадки на різні суми. Загалом підозри вручено за дев’ятьма епізодами. Ідеться про такі випадки: четверо посадовців ДП «Ліси України» безпідставно видавали лісорубні квитки і завдали бюджету шкоду на 42 млн грн;

заступник голови Солонківської сільради Андрій Жидачек в умовах воєнного стау привласнив гроші на закупівлі антидронових рушниць;

директор компанії-підрядника штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській у Львові;

державний інспектор митного поста «Яворів» Львівської митниці організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати мит;

чиновниця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник розтратили 2 млн грн за програмою «Муніципальна няня»;

інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які насправді не проводились;

колишній директор комунального підприємства Самбора, директор компанії-підрядника та інженер технагляду вкрали 1 млн грн на ремонті труби, якого не було;

ФОП та директор товариства привласнили бюджетні гроші на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова;

директор приватної фірми поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, органи прокуратури продовжують працювати на Львівщині.

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