У Львівській області 18 посадовців отримали підозри в розкраданні 51 млн грн
Ідеться про чиновників, комунальників, лісівників, митників, підрядників тощо
На Львівщині 18 людей отримали підозри у незаконному збагаченні, недбалості, зловживанні службовим становищем. Ідеться про 51 млн грн збитків, у п’ятницю, 25 липня, повідомив у своєму телеграм-каналі генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Про підозри повідомили посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників. Це все різні випадки на різні суми. Загалом підозри вручено за дев’ятьма епізодами.
Ідеться про такі випадки:
четверо посадовців ДП «Ліси України» безпідставно видавали лісорубні квитки і завдали бюджету шкоду на 42 млн грн;
заступник голови Солонківської сільради Андрій Жидачек в умовах воєнного стау привласнив гроші на закупівлі антидронових рушниць;
директор компанії-підрядника штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській у Львові;
державний інспектор митного поста «Яворів» Львівської митниці організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати мит;
чиновниця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник розтратили 2 млн грн за програмою «Муніципальна няня»;
інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які насправді не проводились;
колишній директор комунального підприємства Самбора, директор компанії-підрядника та інженер технагляду вкрали 1 млн грн на ремонті труби, якого не було;
ФОП та директор товариства привласнили бюджетні гроші на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова;
директор приватної фірми поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.
За словами генпрокурора Руслана Кравченка, органи прокуратури продовжують працювати на Львівщині.