Фірма поставила в лікарню неякісне вугілля, завдавши 1,7 млн грн збитків

Поліцейські повідомили про підозру 39-річному директору приватної фірми, мешканцю Шептицького району, який поставив у Рава-Руську лікарню неякісне вугілля для проведення опалювального сезону.



Як повідомили в п’ятницю, 25 липня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у листопаді 2023 року між підозрюваним та КНП «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради було укладено договір на постачання 175 тонн кам’яного вугілля.

«Відповідно до умов договору, паливо мало відповідати вимогам ДСТУ. Утім, підозрюваний умисно поставив вугілля, яке не відповідало встановленим технічним характеристикам. Медзаклад, не володіючи інформацією про невідповідність продукції, на підставі поданих документів здійснив оплату в повному обсязі», – сказано в повідомленні прокуратури.

Унаслідок таких дій збитки сягнули майже 1,7 млн грн.

Директору ТзОВ інкримінують умисне використання службових повноважень всупереч інтересам підприємства з метою особистого збагачення, що призвело до тяжких наслідків для держави (ч. 2 ст. 364-1 ККУ). Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Також правоохоронці вживають заходів для відшкодування завданих збитків.