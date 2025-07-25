Четверо посадовців лісгоспу отримали підозри

ДБР викрило чотирьох посадовців державного підприємства «Рава-Руське лісове господарство» на Львівщині у незаконних рубках на 42 млн грн.

Наприкінці червня ДБР та прокуратура Львівщини повідомили про підозру колишнім двом директорам та двом виконувачам обов’язків директорів ДП «Рава-Руське лісове господарство», які упродовж 2020-2023 років, перебуваючи на посадах, особисто підписували та видавали дозвільні документи на вирубку лісу на заборонених територіях. Початково суму збитків оцінювали у 14,5 млн грн, проте за результатами експертиз сума збитків зросла до 42 млн грн.

«Унаслідок таких дій знищено щонайменше 9 530 дерев. Збитки довкіллю становлять понад 42 млн грн», – повідомили в прокуратурі у п’ятницю, 25 липня.

Чотирьом фігурантам повідомили підозри

Чотирьом причетним інкримінують перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу та незаконну порубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 ККУ).