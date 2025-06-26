Підозру отримали колишні два директори та два виконувачі обов’язків директорів ДП «Рава-Руське лісове господарство»

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом посадовцям ДП «Рава-Руське лісове господарство», які у різні роки погоджували масштабні незаконні вирубки дерев у Львівській області. Під час незаконних рубок зрізали понад 3 тис. дерев, попередні збитки сягнули 14,5 млн грн.

Як повідомили у четвер, 26 червня, у ДБР та прокуратурі Львівщини, повідомлено про підозру колишнім двом директорам та двом виконувачам обов’язків директорів ДП «Рава-Руське лісове господарство», які, перебуваючи на посадах, особисто підписували та видавали дозвільні документи на вирубку лісу на територіях, де це було заборонено. У результаті було знищено понад 3 тис. дерев різних порід.

Чотирьом екскерівникам лісгоспу повідомили підозри

Згідно з актом перевірки Державної екологічної інспекції у Львівській області, вже підтверджені збитки ДП «Ліси України» становлять близько 14,5 млн грн.

«Призначено додаткові експертизи, які можуть збільшити суму збитків до понад 50 млн грн», – зазначили в ДБР.

Посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 ККУ), та у незаконній порубці дерев у лісах (ч. 4 ст. 246 ККУ). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.