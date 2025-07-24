Проти НАБУ та САП голосували нардепи, які мають підозри у кримінальних злочинах

Серед депутатів, які 22 липня підтримали скандальний законопроєкт про ліквідацію НАБУ та САП, 24 мають підозри у кримінальних злочинах. Йдеться про звинувачення в корупції, хабарництві, брехню в деклараціях, незаконне збагачення чи зловживання впливом. Громадський рух «Чесно» опублікував список депутатів, які голосували попри конфлікт інтересів.

Серед всіх підозрюваних депутатів, які голосували «за», 11 є представниками «Слуги народу», четверо належать до групи «Довіра», троє є членами «Батьківщини», ще троє були членами забороненої ОПЗЖ. Крім цього, скандальну ініціативу підтримали двоє членів групи «За майбутнє» та один депутат від «Європейської солідарності».

Список депутатів з підозрами, які підтримали законопроєкт

«Слуга народу»: Володимир Гевко, Микола Задорожній, Юрій Камельчук, Андрій Клочко, Максим Пашковський, Людмила Марченко, Сергій Нагорняк, Сергій Кузьміних, Павло Халімон, Маргарита Шол, Ольга Саладуха.

«Довіра»: Борис Приходько, Микола Бабенко, Владіслав Поляк, Роберт Горват.

«Батьківщина»: Костянтин Бондарєв, Михайло Волинець, Андрій Ніколаєнко.

«За майбутнє»: Ірина Констанкевич, Сергій Лабазюк.

«Відновлення України»: Анатолій Гунько, Дмитро Ісаєнко, Олександр Юрченко.

«Європейська солідарність»: Сергій Алєксєєв.

Троє депутатів з підозрами утримались чи не голосували, двоє (Софія Федина та Гео Лерос) проголосували проти законопроєкту. Ще 11 не брали участь в голосуванні, оскільки перебувають у СІЗО або переховуються за кордоном.

Депутати, які мають підозри й голосували за ліквідацію НАБУ і САП. Інфографіка «Чесно»

«Чесно» зазначає, що справи мінімум десяти з цих депутатів були закриті на момент скандального голосування. Більшість з них уникнули покарання через каяття чи закінчення строків давності. Зокрема, суд закрив справи про недостовірне декларування Володимира Гевка, Ольги Саладухи, Сергія Нагорняка, Маргарити Шол. Невинними суд визнав Юрія Камельчука і Максима Пашковського.

За брехню в деклараціях уникли покарання представники «Довіри» Ірина Констанкевич та Микола Бабенко, і депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець. Крім цього, нещодавно суд закрив справу підозрюваного в незаконному збагаченні Павла Халімона. Депутат купив маєток на Печерську за заниженою ціною.

Справи ще частини депутатів, які підтримали законопроєкт №12414, перебувають на етапі розслідування. Кілька років суд досліджує ймовірне хабарництво нардепів «Слуги народу» Олександра Юрченка та Сергія Кузьміних. Після початку повномасштабного вторгнення також з'явилися справи щодо Миколи Задорожнього («Слуга народу»), Сергія Лабазюка («За майбутнє») та Людмили Марченко («Слуга народу»), Андрія Клочка («Слуга народу»). Справи усіх депутатів розслідує саме НАБУ.

За підрахунками «Чесно», мінімум 40 чинних та ще 17 колишніх нардепів IX скликання отримували підозри за кримінальні злочини. Більшість депутатів мають підозри у корупції, ще 15 народних обранців звинувачують у державній зраді.

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, яким ліквідувала незалежність САП та НАБУ. Зміни підтримали 263 депутати. ZAXID.NET публікував список нардепів з Львівщини, які підтримали закон.

Проти голосували 13 обранців проголосували проти, 13 утримались. Ще 35 депутатів не голосували, оскільки частина з них блокувала трибуну Ради. ZAXID.NET поспілкувався з депутатом «Голосу» Ярославом Юрчишиним, який долучився до блокування трибуни.