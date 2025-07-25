Чиновник залучив до схеми ще двох спільників

У Самборі підозру отримав екс-директор комунального підприємства з двома спільниками – директором приватної фірми та інженером технагляду. Вони організували схему крадіжки бюджетних грошей, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Чоловік, який очолював комунальне підприємство у Самборі, домовився зі своїм підлеглим, який також займався бізнесом – монтажем водопровідних систем, та інженером технагляду. За даними слідства, вони домовились укласти договір на ремонт свердловин за бюджетні гроші, проте ремонтні роботи проводити не планували.

У 2022 році комунальне підприємство уклало договір зі «своїм» підрядником – для цього договір уклали без відкритих торгів всупереч законодавству.

Після цього підрядник підробив акти виконаних робіт, а інженер технагляду погодив документацію, на підставі якої директор комунального підприємства підписав оплату. Насправді ж ремонт не проводили і Самбірська міськрада отримала збитків на мільйон гривень.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Додамо, що вже понад рік триває судовий розгляд у справі очільника Самбірського комунального підприємства «Об’єднане» Євгена Кваса. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило важкі наслідки.