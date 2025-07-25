Андрій Жидачек продовжує працювати у Солонківській сільраді на посаді інспектора з міжнародної діяльності

Колишній заступник голови Солонківської сільради на Львівщині 38-річний Андрій Жидачек отримав нову підозру за закупівлю антидронової техніки за завищеними цінами. Унаслідок його зловживань громада зазнала збитків на суму понад 300 тис. грн.

Як повідомили у п’ятницю, 25 липня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у 2023 році заступник голови громади організував проведення закупівлі антидронових рушниць та комплексів для забезпечення потреб однієї з військових частин ЗСУ за завищеними цінами.

«Також він сформував заявку на закупівлю антидронової техніки, у вартість якої врахував податок на додану вартість, хоча товари оборонного призначення звільнені від такого оподаткування. Внаслідок цього одній з територіальних громад Львівського району було завдано збитків на загальну суму понад 300 тис. грн», – йдеться в повідомленні поліції.

Андрій Жидачек отримав нову підозру

Колишнього заступника голови громади викрили слідчі поліції та оперативники СБУ.

Андрію Жидачеку повідомили підозру в зловживанні владою (ч.1 ст.364 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий термін або штраф.

Це вже третя підозра Андрію Жидачеку. У березні цього року він отримав підозру за переплату 1,8 млн грн на закупівлях РЕБ-систем для ЗСУ.

Ще раніше, у серпні 2024 року, Андрій Жидачек отримав підозру за одержання 1 тис. доларів хабаря. За версією правоохоронців, посадовець отримав хабар за сприяння в узаконенні приватизації земельної ділянки та житлового будинку. Справа ще розглядається в суді.

У вересні 2024 року Богдан Дубневич звільнив Андрія Жидачека з посади заступника голови, однак у грудні він повернувся на роботу в сільраду на посаду інспектора з міжнародної діяльності та проєктів.

38-річний Андрій Жидачек працює на різних посадах у Солонківській сільраді з початку 2022 року. Перед тим він був помічником нардепа Богдана Дубневича.