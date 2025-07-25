Чиновниця підшукувала родини, які оформляли договори з її чоловіком

Чиновниця управління соціального захисту населення Стрийської районної адміністрації привласнила 2 млн грн з бюджету через шахрайство з програмою «Муніципальна няня». Про це у п’ятницю, 25 липня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Посадовиця підшуковувала родини, які підпадали під дію програми «Муніципальна няня», як встановило слідство, і сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми. Доглядати за дітьми нібито мав чоловік посадовиці, з яким були заключені відповідні договори. Він зареєстрований як фізична особа підприємець.

Таким чином чиновниця підшукала 41 родину, з якою її чоловік уклав договори. Проте жодних послуг він не надавав, адже кількість найнятих ним працівників фізично не могли виконати ці обовʼязки.

«Підприємець складав акти виконаних робіт та передавав їх своїй дружині, яка в подальшому передавала документи до відповідних структурних підрозділів Стрийської РДА, для здійснення виплат за надані послуги. Таким чином, з держбюджету незаконно виплачено понад 2 млн грн», – ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Подружжю повідомили про підозру за фактом шахрайства. Додатково посадовиці інкриміновано зловживання службовим становищем, а підприємцю – пособництво у скоєнні цього злочину. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення чиновниці від посади.

Нагадаємо, раніше випадки шахрайства на програмі «Муніципальна няня» викриті в Стебнику та в Миколаєві на Львівщині.