Жителька Стебника на Львівщині підробила документи для отримання виплат за програмою «Муніципальна няня». Суд призначив їй рік та три місяці ув’язнення за вчинення кримінальних правопорушень, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпі, мешканку Стебника Людмилу Вишневську звинувачували у заволодінні грошей держбюджету, виплачених за програмою «Муніципальна няня». Обвинувачена із січня 2023 року мала відкритий ФОП із основним видом діяльності «Денний догляд за дітьми». Із березня 2024 року Людмила Вишневська підробляла акти про надання послуг як муніципальної няні, подавала їх в управління соцзахисту та безпідставно отримувала виплати з держбюджету.

Дитина, за якою жінка начебто доглядала, у цей час разом із батьком була за кордоном. Виплати нараховували батьку дитини, який перераховував гроші Вишневській. Схема тривала чотири місяці, за які жінка отримала безпідставно 28 тис. грн. Щодо неї порушили кримінальні справи за підробку документів та шахрайство. У суді обвинувачена визнала свою провину та заявила про відшкодування матеріальної шкоди.

Справу розглянув суддя Руслана Курус, яка дослідила усі матеріали та визнала мешканку Стебника винною, призначивши рік та три місяці тюремного ув’язнення, але суддя звільнила її від відбування покарання із річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.