Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок місцевій мешканці Чіллі Форкош, яка шахрайський чином отримала 350 тис. грн соцдопомоги, нібито як самотня матір. Суд призначив їй два роки тюрми за шахрайство, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Закарпатку зобов’язали повернути незаконно отриману допомогу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці липня 2024 року, багатодітна мешканка Ужгорода Чілла Форкош незаконного отримала 350 тис. грн соціальної допомоги, нібито як одинока матір. Однак вона приховала від управління соцзахисту те, що вона проживає із батьком дітей у цивільному шлюбі та вони спільно ведуть господарство. Таким чином, закарпатка не мала права на отримання соцдопомоги, як одинока матір.

Щодо Чілли Форкош поліція порушила кримінальну справу за фактом шахрайства. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянув суддя Андрій Іванов, який дослідив усі матеріали та визнав закарпатку винною у кримінальному правопорушенні.

Суддя призначив їй два роки тюрми за шахрайство, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вона має повернути управлінню соцзахисту незаконно отримані 350 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.