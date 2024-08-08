Прикордонники встановили, що довідка та посвідчення містять ознаки підробки

У четвер, 8 серпня, у пункті пропуску Лужанка, що на кордоні з Угорщиною, прикордонники виявили 29-річного закарпатця з підробленим пенсійним посвідченням. Щодо нього порушили кримінальну справу.

Як вказано у повідомленні прикордонників, 29-річний мешканець Закарпаття вдавав із себе пенсіонера, показуючи підроблені документи прикордонникам. У пункті пропуску Лужанка в ухилянта виявили фейкові документи під час прикордонного контролю. Разом із паспортом чоловік надав довідку МСЕК та пенсійне посвідчення. Прикордонники встановили, що довідка та посвідчення мають ознаки, які вказують на повну підробку цих документів.

За цим фактом прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Закарпатцю не вдалось виїхати за кордон.