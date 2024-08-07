Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок уродженцю Ужгорода Андрію Кулєву за переправлення ухилянта за кордон та підкуп прикордонника. За хабар закарпатець сплатить 17 тис. грн штрафу, а від тюремного ув’язнення за переправлення ухилянта його звільнив суд, призначивши умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до уродженця Ужгорода Андрія Кулєва у грудні 2023 року звернувся знайомий призовного віку, який хотів перетнути кордон. Кулєв заявив, що за 4 тис. доларів зможе організувати для нього незаконний перетин кордону. Обвинувачений через своїх знайомих отримав контакти прикордонника, з яким вони домовились про організацію незаконного перетин кордону для клієнта Андрія Кулєва. Із 4 тис. доларів закарпатець мав передати 3 тис. доларів прикордоннику та залишок залишити собі.

Прикордонник брав безпосередню участь у переправленні військовозобов’язаного до Словаччини поза пунктом пропуску, але не зміг довести злочин до кінця, бо їх затримали прикордонники. Щодо Андрія Кулєва порушили кримінальні справи за ч.3 ст.332 ККУ та ч.1 ст.369 ККУ. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, а також у матеріалах справи вказано, що він перерахував 90 тис. грн на користь ЗСУ.

Справу розглянула суддя Маріанна Крегул, яка визнала Андрія Кулєва винним у незаконному переправлення ухилянта за кордон та підкупі прикордонника. За дачу хабара закарпатець має сплатити 17 тис. грн штрафу, а щодо іншого правопорушення, то йому призначили 5 років тюрми з забороною працювати на певних посадах 3 роки, але звільнили від тюремного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Справу щодо прикордонника мали б розглянути окремо.