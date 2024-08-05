П’ятеро із затриманих є мешканцями Закарпаття, а один – із Дніпропетровщини

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону з пострілами затримали групу ухилнятів, які хотіли незаконно переплисти річку Тиса. Їх виявили за 200 метрів від кордону. Один із затриманих родом з Дніпропетровщини, інші – жителі Закарпаття.

Як повідомили прикордонники 5 серпня, уночі за 200 метрів від кордону прикордонний патруль від відділу «Тячів» Мукачівського прикордонного загону зупинив групу чоловіків призовного віку в рятувальних жилетах, які хотіли незаконно потрапити у Румунію. Ухилянти спробували втекти від прикордонників, тому затримувати їх довелось із пострілами.

П’ятеро із затриманих є мешканцями Закарпаття, а один – із Дніпропетровщини. Усі вони мали намір переплисти річку Тиса. Дехто із ухилянтів встиг заплатити переправникам майже по 3,5 тис. доларів.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ст.185-10 (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону).