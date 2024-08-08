Затриманий депутат підозрюється у виправдовуванні збройної російської агресії

На Закарпатті прикордонники затримали депутата з Черкаської області при спробі незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Затриманий депутат підозрюється у виправдовуванні збройної російської агресії.

Як повідомили прикордонники 8 серпня, співробітники Чопського загону затримали депутата, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу «Великий Березний» за кількасот метрів від держрубежу. Його зупинили біля загороджувального паркану.

Під час проведення перевірки прикордонного встановили, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

За даними СБУ, затриманим є депутат Чигиринської міської ради від забороненої партії «ОПЗЖ».Він поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Також встановлено, що він вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від заборонної «Партії регіонів» Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в РФ. У повідомленнях колишньому «регіоналу» він надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

В березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України. Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. Наразі суд обрав посилений запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Правопорушника доставили у прикордонний підрозділ, щоб притягнути до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Його передали правоохоронцям.