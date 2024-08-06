Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок інспектору Львівської митниці Петру Симовичу за фіктивне оформлення авто. Суд визнав митника виним у кримінальному правопорушенні та призначив два роки обмеження волі з забороною працювати на певних посадах три роки, але звільнив від відбування покарання через закінчення термінів давності.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, Петра Симовича обвинувачували у тому, що він, працюючи головним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Смільниця», у грудні 2019 року вніс неправдиві відомості та здійснив митне оформлення авто Porsche Cayenne Diesel (2017 р. в.), хоча вказане авто не виїздило за кордон. Таким чином відбулося фіктивне оформлення виїзду за межі митної території України через пункт пропуску «Смільниця-Кросценко» цього авто.

Щодо митника порушили кримінальне провадження. Петро Симович не визнав свою провину у кримінальному правопорушенні і заявив, що того дня авто Porsche Cayenne у систему АСМО «Інспектор» не вносив. Якщо митник відлучається з робочого місця, то він мав би виходити з системи, але, за словами Симовича, усі хіба згортають вкладку програми. Він припустив, що таким чином будь-хто міг внести неправдиві відомості під його паролем, коли він відлучався з робочого місця.

Згодом у квітні 2020 року у Словаччині поліція зупинила авто Porsche Cayenne з українськими номерами за підозрою у перевезенні контрабанди. За кермом був громадянин Словаччини.

У судовому засіданні власниця авто, мешканка Луцька, заявила, що з моменту покупки (грудень 2018 року) ця машина ніколи не виїздила за кордон і ні авто, ні номерні знаки ніколи не викрадали.

Справу розглянув суддя Юрій Пошивак, який вважає, що внесення обвинуваченим неправдивих відомостей у систему є повністю підтвердженим. За висновком суду, Петро Симович вніс неправдиві відомості до офіційного документа – електронного журналу АСМО «Інспектор». Суддя визнав митника винним у кримінальному правопорушенні за ч.1 ст.366 ККУ (службове підроблення) та призначив два роки обмеження волі з забороною працювати на певних посадах три роки, але звільнив від відбування покарання через закінчення термінів давності. Вирок ще можна оскаржити.