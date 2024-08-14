Автомобілі, які привозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

До ввезення 46 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги та ухилення від сплати 5,3 млн грн податків можуть бути причетні ГО «Миколаївська народна самооборона», БФ «Авто Ангел Львів», БФ «Твори добрі справи!» та ГО «Хто як не ми». Про це йдеться в опублікованій в судовому реєстрі ухвалі Личаківського районного суду Львова від 12 серпня.

Під час досудового розслідування БЕБ встановило, що троє мешканців Львівської області діяли у змові з представниками ГО «Миколаївська народна самооборона», БФ «Авто Ангел Львів», БФ «Твори добрі справи!» та іншими благодійними організаціями. Вони використовували підробні документи, щоб ухилитися від сплати податків, і ввозили на територію України автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, згодом транспорт продавали.

В ухвалі йдеться, що з 2022 по 2023 роки 46 авто в Україну привезло ГО «Миколаївська народна самооборона». Організація зареєстрована 2014 року в Миколаєві на Львівщині. Її керівником є 51-річний Олег Держило. Згідно з аналітичною системою YouControl, у 2020 році він став депутатом Стрийської райради від партії «Народний рух України». Крім цього, на сайті НАЗК можна знайти декларації Олега Держила, які він цьогоріч подавав як військовослужбовець. Засновником ГО «Миколаївська народна самооборона» є Олег Микитка – ексдепутат Миколаївської районної ради від партії «Свобода».

Детективи зазначають, що «Миколаївська народна самооборона» продавала ввезений транспорт на сайтах продажів вживаних авто. Крім цього, в ухвалі йдеться, що організація привезла в Україну понад 600 транспортних засобів нібито для потреб БФ «Авто Ангел Львів». Частину автомобілів досі продають в інтернет-магазинах. Зазначимо, що БФ «Авто Ангел Львів» зареєстрований 2022 року. Його директором є 42-річний підприємець Андрій Огінок, якому на 50% належить будівельна компанія «Будспецстандарт».

Один з фігурантів справи 6 серпня продав автомобіль BMW Х5 за 5 тис. доларів. Авто нібито привезли для потреб ГО «Хто як не ми», яка з 2022 року зареєстрована на Стрийщині. Очолює організацію 50-річний підприємець Василь Лопушинський, який 2020 року намагався стати депутатом Миколаївської райради від партії «Духовна Україна». Покупець, який придбав BMW Х5, у суді розповів, що йому також пропонували купити Kia Sorento за 3,9 тис. доларів та Lexus за 9 тис. доларів.

Згідно з ухвалою суду, до ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги також може бути причетним БФ «Твори добрі справи!» з Самбора. На YouControl йдеться, що фонд зареєстрований 2022 року. Його очільницею є Тетяна Чегус. У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Івано-Франківського міського суду, яка стосується незаконного переправлення військовозобов'язаних через держкордон, до якого причетний БФ «Твори добрі справи!». Слідчі вважають, що з моменту заснування фонд реєстрував через Львівську ОВА у системі «Шлях» чоловік допоміг втекти з України 150 ухилянтам. Вартість такої послуги для кожного військовозобов'язаного становила 4 тис. доларів.

Нагадаємо, що про викриття схеми з ввезення автомобілів БЕБ повідомило 12 серпня. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину.