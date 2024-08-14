Щонайменше 27 людей причетні до шахрайської схеми

Українські та молдовські правоохоронці викрили та припинили діяльність шахрайського угруповання, яке під приводом продажу автомобілів та дронів виманювало гроші у військовослужбовців ЗСУ, волонтерів та їхніх рідних. Загалом злочинна група ошукала людей на 46 млн грн, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у середу, 14 серпня.

За даними слідства, до шахрайської схеми причетні мешканці Одещини, сім’ї яких після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови. Використовуючи українські номери, вони розміщували оголошення нібито про продаж автомобілів та дронів з-за кордону начебто на потреби ЗСУ. Зокрема, такі оголошення злочинці розміщували на платформах OLX, Bon.Ua та Avto-Ria.

«Покупцям пропонували внести передоплату на банківську карту, а після отримання грошей продавці на зв'язок не виходили. Отримані шляхом шахрайства гроші зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси. Станом на теперішній час встановлено 67 епізодів шахрайства. Приблизна сума збитків складає 46 млн грн. Остаточна кількість постраждалих ще встановлюється», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними Нацполіції, шахрайську оборудку організував 34-річний уродженець Росії. Під його керівництвом шахраї вимагали в постраждалих підтверджувати свою приналежність до ЗСУ чи волонтерської діяльності.

«Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань», – повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці встановили щонайменше 27 учасників шахрайської схеми від 17 до 46 років. Переважна більшість злочинців наразі перебуває на території Молдови. В результаті 23 обшуків молдовські правоохоронці вилучили понад 60 тис. доларів, 20 елітних авто, приблизно 5 кг золота, а також мобільні телефони, картки та чорновики із доказами шахрайської діяльності. На території України правоохоронці провели 13 обшуків та вилучили три автомобілі, мобільні телефони, картки та документацію.

У Молдові вже затримали дев’ятьох підозрюваних у шахрайській схемі. Вісьмом зі злочинців обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.В Україні злочинцям повідомили про підозри за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ст. 209 ККУ (відмивання злочинно отриманого майна). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.